I mercatini di Natale di Praga con Boscolo Tours

Si avvicina il Natale e scatta la caccia al regalo. Qualcosa di nuovo, mirato, in linea con le bellezze del mondo e con la magia delle festività. Boscolo, uno dei nostri grandi tour operator propone un kit di soggiorno in alcune località italiane ed europee che hanno fatto del Natale qualcosa di straordinario, con mercatini che attirano attenzione, curiosità e tante aspettative nella ricerca del regalo più originale o più vintage possibile.

Boscolo pensa alla magia mitteleuropea di Praga. Il suo più celebre cittadino, Kafka, scriveva “è come una madre con gli artigli, non ti lascia più andare”. E’ di una bellezza incredibile. Da sempre fiabe, leggende e misteri sono parte integrante dell’anima di Praga.

E così, nelle settimane che precedono il Natale, le bancarelle dei mercatini spuntano tra le strade del centro contribuendo a rendere più fiabesca l’atmosfera di questa città.

Prodotti di artigianato locale, prelibatezze gastronomiche e gli addobbi luminosi rendono il clima più caldo, un quadro di pura gioia.