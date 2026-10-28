Casting paradossali, nevrosi e applausi: torna "Actorman", il one man show di Simone Moretto

Cosa succede dietro il sipario di uno spettacolo, sul set di un film o di una serie tv, a un casting o in una scuola di recitazione. Quanto brillano davvero le luci della ribalta? Ma, soprattutto, come si trasforma il sogno di una vita in talento e nell’applauso del pubblico? A svelarlo è Actorman, il trascinante one man show di Simone Moretto, che porta il pubblico in un viaggio ironico, autentico e irresistibile nel mondo degli attori e delle attrici, tra casting paradossali e richieste assurde. Scritto da Massimo Pica e Giampiero Perone, Actorman torna in scena, dopo i successi degli anni scorsi, il 12 Novembre al Teatro Esedra di Torino e il 13 Febbraio al Teatro Serenissimo di Cambiano.

Sul palco, Simone Moretto abbatte la quarta parete per portarci nel folle e magnetico dietro le quinte della vita di un artista. Lo spettacolo è un viaggio esilarante che attraversa anni di carriera, dalle assurde peripezie dei primi provini alle mail di casting surreali, fino alle nevrosi dei grandi set e dei workshop improbabili. Si ride tantissimo delle fragilità e delle follie del mestiere, scoprendo la verità nuda e cruda di chi ha scelto di vivere mille vite. Oggi Simone Moretto è un volto noto del cinema, della tv e del teatro (L’Age d’Or, Sul più bello, Lidia Poët, Forbici Follia), ma come si fa a realizzare il sogno? Actorman risponde a questa domanda con ritmo, talento e una dose irresistibile di autoironia, dimostrando che per fare l'attore bisogna, prima di tutto, saper ridere di se stessi.

“Essere attore per me è il mestiere più bello del mondo – dice Moretto -. Il mio è stato un colpo di fulmine ai tempi del liceo, quando vidi uno spettacolo a teatro. Un amore che è cresciuto di giorno in giorno, nonostante dietro il sipario, dietro a un set, non sia tutto così facile. Dalle lezioni alla scuola di recitazione in cui ti dicono di sentirti un'alga mossa dalla corrente e di immaginare la sua voce alla casting director che ti chiede di andare a Roma per il provino e poi scopri che il ruolo è il cadavere, un attore ne vede di tutti i colori nella sua carriera. Ma quando sai che è quello che vuoi davvero, ti impegni per diventare l'alga più credibile del mondo. Nello spettacolo c'è tutto questo, per ridere insieme delle nevrosi, delle follie, delle bellezze e delle stranezze di questa arte magica”.

ACTORMAN

Scritto da Massimo Pica e Giampiero Perone

con Simone Moretto

Regia Massimo Pica e Simone Moretto

12 Novembre 2026 ore 21 Teatro Esedra, via Bagetti 30, Torino

13 Febbraio 2027 ore 21 Teatro Serenissimo - Cambiano