"Un Baffo per la Ricerca 2026": la Fondazione Ricerca Molinette celebra 10 anni di prevenzione al maschile e l'ambulatorio mobile torna in piazza

Dieci anni di sensibilizzazione, mobilitazione e diagnosi precoce per la salute maschile. Torna a novembre "Un Baffo per la Ricerca", la campagna ideata e promossa dalla Fondazione Ricerca Molinette per sensibilizzare la popolazione sui tumori urologici, della prostata e del testicolo, e sostenere i progetti scientifici della Clinica Urologica dell'Ospedale Molinette di Torino, diretta dal prof. Paolo Gontero.

Nata dieci anni fa sull'onda del movimento internazionale Movember, la campagna taglia quest'anno il traguardo della decima edizione. Per il quarto anno consecutivo conferma la formula che ne ha fatto il successo: portare la prevenzione direttamente fra le persone con un ambulatorio medico mobile.

"Dieci edizioni di 'Un Baffo per la Ricerca' confermano una scelta che la Fondazione ha fatto fin dall'inizio: portare la prevenzione urologica nei luoghi dove vivono le persone», dichiara Massimo Segre, presidente della Fondazione Ricerca Molinette ETS. «In questi anni la campagna è cresciuta e ha dato alla Clinica Urologica delle Molinette risorse concrete per i suoi progetti di ricerca clinica. Il camper nelle piazze, giunto al quarto anno, ha reso la visita urologica un gesto semplice, gratuito e vicino a casa. Ringrazio gli urologi delle Molinette, che dedicano i fine settimana di novembre ai cittadini, e i partner che rendono possibile questa edizione. Quest'anno vogliamo far crescere ancora il numero dei controlli e raggiungere anche chi non ha mai fatto una visita urologica. Ogni visita in piazza e ogni donazione danno forza al lavoro dei ricercatori delle Molinette."

Il Camper della Prevenzione sarà attivo tutti i fine settimana di novembre, dalle 10 alle 16, con tappe in diversi punti della città. A bordo gli urologi dell'Ospedale Molinette offriranno visite urologiche e consulti gratuiti:

7 e 8 novembre: piazza San Carlo

14 e 15 novembre: piazza Santa Rita

21 e 22 novembre: piazza Bodoni

28 e 29 novembre: piazza Santa Rita

Fra gli appuntamenti di questa edizione spicca la mattinata di domenica 15 novembre. Dalle 10 alle 13, in contemporanea con la tappa torinese, le attività di prevenzione si svolgeranno anche a Caselle Torinese, in piazza Boschiassi presso la casa comunale, in collaborazione con l'ASL TO4. I medici e gli specializzandi della Clinica Urologica delle Molinette effettueranno le visite affiancati dai volontari del Lions Club di Caselle Torinese, che organizzeranno una camminata benefica di raccolta fondi. Lo sport e la vita all'aria aperta si uniscono così alla cultura della prevenzione e della solidarietà.

«La prevenzione è uno degli strumenti più importanti che abbiamo per tutelare la salute dei cittadini e, quando parliamo di salute maschile, significa anche superare quelle resistenze culturali che troppo spesso portano a rimandare visite e controlli. Portare gratuitamente gli specialisti nelle piazze, come fa da dieci anni “Un Baffo per la Ricerca”, significa avvicinare concretamente la sanità alle persone, sensibilizzarle sull'importanza della diagnosi precoce e offrire loro un'opportunità in più per prendersi cura della propria salute.

Questa iniziativa ha inoltre il merito di unire la prevenzione al sostegno della ricerca scientifica, valorizzando le competenze di eccellenza dell'Urologia delle Molinette. Ringrazio la Fondazione Ricerca Molinette, il professor Paolo Gontero e tutti i professionisti e i volontari coinvolti, insieme ai sostenitori che rendono possibile questa campagna. Dieci anni di impegno dimostrano quanto la collaborazione tra sanità pubblica, ricerca e Terzo settore possa contribuire a costruire una cultura della prevenzione sempre più diffusa e accessibile», afferma Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte.

"Portare l'ospedale fuori dalle sue mura significa rafforzare il legame con il territorio. Questa iniziativa sposa i nostri valori: divulgazione scientifica, promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare la popolazione al tema della prevenzione. Saranno eventi per parlare a tutta la comunità con un linguaggio positivo e inclusivo all'insegna della promozione della salute, della prevenzione, della attenzione alla persona e dell'accessibilità alla salute. Un'occasione di sensibilizzazione e capace di raggiungere tutti i cittadini, non solo i pazienti e le loro famiglie" sottolinea Livio Tranchida (Direttore generale dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino).

«Nel campo dei tumori urologici, e in particolare di quelli della prostata e del testicolo, la diagnosi precoce rappresenta la nostra arma più efficace: intercettare una patologia nelle sue fasi iniziali cambia in modo radicale il percorso di cura e la qualità di vita dei pazienti. Come Clinica Urologica delle Molinette tocchiamo con mano ogni giorno i progressi della ricerca, con tecniche diagnostiche sempre più accurate e trattamenti chirurgici e farmacologici sempre meno invasivi. Per trasformare i risultati della ricerca scientifica in guarigioni concrete, però, dobbiamo raggiungere gli uomini prima che la malattia si manifesti. In questi dieci anni la campagna "Un Baffo per la Ricerca" ha dimostrato quanto la presenza diretta sul territorio sia fondamentale per superare timori e reticenze. Ogni visita eseguita sul nostro ambulatorio mobile non è soltanto un atto di prevenzione individuale, ma un contributo prezioso che alimenta i nostri progetti di ricerca clinica e ci permette di offrire cure all'avanguardia a un numero sempre maggiore di persone», aggiunge Paolo Gontero, direttore della SCDU Urologia dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

La campagna è organizzata e promossa dalla Fondazione Ricerca Molinette con il sostegno di Banca del Piemonte e Fondazione Venesio EF, in collaborazione con il Rotaract Distretto 2031 e con il patrocinio di Città di Torino, Regione Piemonte e A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

«Essere una banca vicina al territorio significa anche sostenere iniziative che parlano direttamente alle persone e alla loro qualità di vita. “Un Baffo per la Ricerca” ci offre l’opportunità di contribuire alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, rafforzando al tempo stesso il nostro legame con la comunità» dichiara Camillo Venesio, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca del Piemonte.

«La Fondazione Venesio EF sostiene iniziative capaci di generare attenzione e partecipazione intorno a temi di valore sociale. “Un Baffo per la Ricerca” va esattamente in questa direzione: promuovere la prevenzione, accrescere la consapevolezza e coinvolgere la comunità in un percorso condiviso a favore della salute e della ricerca.» aggiunge Wilma Borello, Presidente Fondazione Venesio EF.

Oltre a partecipare alle giornate di prevenzione gratuita, è possibile sostenere la ricerca clinica della Fondazione Ricerca Molinette con una donazione sul sito della Fondazione, www.fondazionericercamolinette.it. I fondi raccolti finanziano borse di studio per giovani medici e ricercatori, l'acquisto di apparecchiature all'avanguardia e gli interventi di miglioramento e accoglienza per i pazienti dell'Ospedale.