Dal campo all'arte, le ATP Finals diventano lo spunto per una mostra dedicata al tennis

A novembre Torino torna a essere la capitale del tennis mondiale. Con le ATP Finals, migliaia di appassionati arriveranno in città per seguire i campioni della racchetta, ma tra una partita e l'altra potranno scoprire anche un modo diverso di vivere questo sport: attraverso l'arte. Colori, forme e interpretazioni personali diventano protagonisti di “Viaggio tra arte e tennis”, la mostra collettiva promossa dall'associazione Aderenza Artistica Culturale Vanchigliese ODV, che dal 26 ottobre al 22 novembre sarà ospitata nella sede di Vol.To ETS, in via Giolitti 21 a Torino. L'inaugurazione è in programma venerdì 30 ottobre alle 17.30.

L'esposizione nasce dal desiderio di rendere omaggio al tennis proprio nel periodo in cui questo sport conquista l'attenzione della città. Un'occasione per raccontarne il fascino attraverso la sensibilità degli artisti, trasformando gesti atletici, movimento ed emozioni in opere capaci di offrire nuove prospettive su una disciplina che unisce competizione, tecnica e spettacolo.

Dodici soci dell'associazione hanno raccolto la sfida, realizzando opere con tecniche differenti e interpretando il tema secondo il proprio linguaggio espressivo. A partecipare sono Daniela Bruno, Alessia Cagnotto, Davide Camattari, Daniela Capasso, Giovanna Ciquera, Santina Fischietti, Stefano Galli, Giovanni Lazzarato, Salvatore Sardo, Antonio Russi, Umberto Zullo e Filippo Andolina. Ne nasce un percorso collettivo in cui la varietà degli stili e delle sensibilità restituisce al pubblico molteplici modi di osservare e raccontare lo stesso sport.

Quando sport e cultura si incontrano

“Viaggio tra arte e tennis” è anche un'opportunità per valorizzare il lavoro dell'associazione Aderenza Artistica Culturale Vanchigliese ODV, impegnata nella promozione culturale attraverso la creatività e la partecipazione dei propri soci. La mostra intende avvicinare all'arte anche chi abitualmente frequenta altri ambiti, a partire proprio dagli appassionati di tennis che animeranno Torino durante le ATP Finals.

La mostra sarà visitabile fino al 22 novembre nella sede di Vol.To ETS, in via Giolitti 21 a Torino. L'inaugurazione si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 17.30.