Lombriasco in festa per gli 80 anni del Comune tra memoria, mostre e nuovo stemma

Lombriasco si appresta a vivere una settimana di storiche celebrazioni. Dopo oltre cinque secoli di storia documentata, nel 1928 il regime fascista dispose lo scioglimento dell'ente locale per aggregarlo insieme a Virle e Osasio nel Comune di Pancalieri. Fu soltanto con il ritorno della democrazia che il territorio riconquistò la propria autonomia amministrativa grazie al decreto del Ministero dell'Interno datato 30 ottobre 1946. A distanza di ottant'anni, la comunità festeggia quel passaggio fondamentale di libertà e ripartenza che ha segnato la nascita dell'Italia repubblicana e il rafforzamento delle istituzioni locali.

Il progetto diffuso delle fotografie d'epoca e i libri della memoria

Per celebrare la ricorrenza, l'amministrazione guidata dal sindaco Daniele Ronco ha promosso un progetto diffuso di memoria storica sostenuto dalla Città metropolitana di Torino. Lungo le vie e le piazze del paese sono state posizionate quasi cinquanta fotografie d'epoca esposte esattamente nei luoghi in cui vennero scattate decenni fa, offrendo a residenti e visitatori la possibilità di confrontare direttamente il passato e il presente del borgo.

Il programma dei festeggiamenti culminerà nella giornata di domenica 8 novembre con la presentazione di due volumi curati dal Comitato per gli 80 anni, nati da una ricerca condotta anche presso l'Archivio di Stato di Torino dal presidente del Consiglio comunale Andrea Pederzani. I testi raccolgono testimonianze, aneddoti e documenti d'archivio con l'obiettivo di trasmettere l'identità locale alle giovani generazioni e di favorire l'integrazione delle nuove famiglie, comprese quelle straniere che oggi rappresentano circa il 10% degli 1.100 abitanti del paese.

Il programma degli appuntamenti

Le iniziative prenderanno il via il 4 novembre per concludersi lunedì 9 novembre. Tra i momenti principali si segnalano l'inaugurazione, sabato 7 novembre alle ore 16, della mostra allestita dalla Città metropolitana per gli 80 anni del voto alle donne e dell'esposizione curata da Franco Senestro sulla storia di un bambino nato sotto il fascismo.

Domenica 8 novembre alle 11 si terrà l'inaugurazione del nuovo stemma comunale, accompagnata dalla consegna delle copie della Costituzione italiana ai giovani del paese. Ai festeggiamenti ha voluto unirsi anche il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha espresso gli auguri di tutto l'ente d'area vasta ricordando come la scelta compiuta nel 1946 rappresenti un pilastro della rinascita democratica del nostro Paese.