Dolcetto o... viaggio in bus? Gtt porta la festa di Halloween a bordo dei suoi mezzi

Torino si prepara a celebrare la notte delle streghe con un'iniziativa speciale dedicata ai più piccoli e alle famiglie. In occasione di Halloween, il Gruppo Torinese Trasporti (Gtt) ha organizzato un evento ludico e festoso a bordo dei propri mezzi, trasformando la mobilità in un'esperienza di divertimento. L'appuntamento è fissato per sabato 31 ottobre 2026, nella fascia oraria che va dalle 10 alle 12, con punto di riferimento e quartier generale in piazza Carlo Emanuele II, meglio nota come piazza Carlina.

Protagonisti della mattinata saranno due mezzi Indcar della celebre linea Star, che per l'occasione sfoggeranno una speciale livrea a tema Halloween. I veicoli sosteranno in piazza Carlina pronti ad accogliere bambine, bambini e adulti rigorosamente vestiti in maschera secondo la tradizione della festa.

Intrattenimento teatrale

L'iniziativa non si limiterà alla semplice sosta scenografica: a bordo dei bus e a terra interverranno due attori di Casa Teatro Ragazzi, pronti ad animare la mattinata con spettacoli di intrattenimento e racconti di favole a tema. Durante l'evento, i passeggeri potranno prendere parte a un breve e suggestivo giro turistico-culturale a bordo dei mezzi in compagnia dei narratori.

Il percorso ad anello partirà dai capolinea di piazza Carlina (fermate nord n. 1557 e sud n. 1556) per snodarsi lungo via Accademia Albertina, via Po, piazza Vittorio Veneto, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio, viale dei Partigiani, viale Primo Maggio e piazza Castello, per poi fare ritorno in via Po e via Accademia Albertina. Un modo originale per unire la scoperta della città, la festa dei bambini e la valorizzazione del trasporto pubblico cittadino.