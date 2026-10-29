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Attualità | 29 ottobre 2026, 16:56

Ad Avigliana la nuova Casa del Popolo restituita ai cittadini

L'inaugurazione in programma domani, venerdì 30 ottobre

Ad Avigliana la nuova Casa del Popolo restituita ai cittadini

Ad Avigliana la nuova Casa del Popolo restituita ai cittadini

Domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 11 ad Avigliana è in programma l'inaugurazione degli accoglienti locali dell'ex Casa del Popolo, che, dopo la riqualificazione resa possibile dai fondi della Missione 5 del PNRR sull'inclusione sociale, ospita la Polizia locale e gli uffici Anagrafe e Tributi del Comune, garantendo servizi più vicini, comodi e accessibili a tutti. 

Per il taglio del nastro in piazza del Popolo 1 interverranno il sindaco Andrea Archinà,  il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo, la Vicesindaca di Avigliana, Paola Babbini, gli Assessori Andrea Remoto (lavori pubblici) e Stefano Ditella (politiche ambientali).

comunicato stampa

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