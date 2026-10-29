Ad Avigliana la nuova Casa del Popolo restituita ai cittadini

Domani, venerdì 30 ottobre, alle ore 11 ad Avigliana è in programma l'inaugurazione degli accoglienti locali dell'ex Casa del Popolo, che, dopo la riqualificazione resa possibile dai fondi della Missione 5 del PNRR sull'inclusione sociale, ospita la Polizia locale e gli uffici Anagrafe e Tributi del Comune, garantendo servizi più vicini, comodi e accessibili a tutti.

Per il taglio del nastro in piazza del Popolo 1 interverranno il sindaco Andrea Archinà, il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo, la Vicesindaca di Avigliana, Paola Babbini, gli Assessori Andrea Remoto (lavori pubblici) e Stefano Ditella (politiche ambientali).