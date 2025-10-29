Nuovo guasto alla metropolitana di Torino: chiusa la stazione Re Umberto

Nuovi problemi alla metropolitana di Torino. A partire dalle 6.30 la stazione Re Umberto, fanno sapere da Gtt, è temporaneamente chiusa al pubblico a causa di un'anomalia elettrica.

I treni non effettuano quindi la fermata, ma la linea 1 resta regolarmente in funzione su tutto il percorso. "I tecnici - aggiungo dal Gruppo - sono al lavoro".

Metro bloccata un'ora

Solo venerdì scorso si era verificato un blocco improvviso della metropolitana. Dalle 8 alle 9 circa l’intera linea era rimasta ferma, paralizzando gli spostamenti in città e causando disagi diffusi a chi si recava al lavoro o a scuola, a causa di un guasto tecnico tra le fermate Principi d’Acaja e XVIII Dicembre, in direzione Bengasi.