 / Cronaca

Cronaca | 29 ottobre 2026, 17:28

Il tifoso della Juve ferito prima dell'ultimo derby finito nuovamente sotto i ferri

L'intervento alla testa, effettuato presso il Cto, è durato tre ore ed è tecnicamente riuscito

Marco Basoccu

Marco Basoccu

Il paziente juventino rimasto ferito durante gli scontri avvenuti prima del derby dello scorso maggio, Marco Basoccu, è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale Cto nella mattinata odierna, giovedì 29 ottobre: gli è stata posizionata una protesi custom made cranica e la ferita è stata chiusa. 

Tre ore di intervento

L'intervento è durato circa tre ore ed è tecnicamente riuscito. È stato effettuato dal chirurgo plastico dottor Massimo Navissano, dai neurochirurghi dottoressa Francesca Vincitorio e dottor Salvatore Petrone e dall'anestesista dottoressa Alice Mistretta.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium