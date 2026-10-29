Il tifoso della Juve ferito prima dell'ultimo derby finito nuovamente sotto i ferri

Il paziente juventino rimasto ferito durante gli scontri avvenuti prima del derby dello scorso maggio, Marco Basoccu, è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l'ospedale Cto nella mattinata odierna, giovedì 29 ottobre: gli è stata posizionata una protesi custom made cranica e la ferita è stata chiusa.

Tre ore di intervento

L'intervento è durato circa tre ore ed è tecnicamente riuscito. È stato effettuato dal chirurgo plastico dottor Massimo Navissano, dai neurochirurghi dottoressa Francesca Vincitorio e dottor Salvatore Petrone e dall'anestesista dottoressa Alice Mistretta.