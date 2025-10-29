Da piazza Hermada a corso Fiume, i chioschi della 8 in cerca di futuro

Un segnale di partecipazione e desiderio di rigenerazione urbana. Sono più di 630 le manifestazioni di interesse giunte al Comune per il recupero dei primi 31 chioschi messi a bando nelle diverse Circoscrizioni della città.

L’iniziativa, che mira a restituire valore e funzione a numerose strutture oggi inutilizzate, è il risultato di un coordinamento strategico tra gli Assessorati comunali e le Circoscrizioni, con l’obiettivo di promuovere nuove opportunità economiche e sociali nei quartieri.

Per quanto riguarda la Circoscrizione 8, presieduta da Massimiliano Miano, il progetto coinvolge sei chioschi situati in punti nevralgici del territorio: via Nizza 301, corso Corsica 16, via Spazzapan 18, piazza Hermada 3, corso Bramante 82 e corso Fiume 2.

“Questo risultato dimostra quanto sia forte la voglia di restituire vita ai nostri spazi pubblici - dichiara il presidente Miano -. La collaborazione tra istituzioni e cittadini sta generando un processo virtuoso di rigenerazione che porterà benefici concreti ai quartieri e alle comunità locali”.

L’amministrazione comunale prevede, entro la fine dell’anno, la pubblicazione di nuovi bandi, che consentiranno di ampliare l’iniziativa ad altri chioschi in disuso, proseguendo così il percorso di riqualificazione diffusa e di rivitalizzazione urbana.