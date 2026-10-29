Campus Einaudi occupato, l'incursione del Fuan: "La Direttrice Mastromarino si dimetta"

Protesta dei rappresentati del FUAN eletti nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, questa mattina durante la seduta tenutasi in Palazzina Aldo Moro. I ragazzi dopo aver interrotto la discussione e preso parola, hanno letto in aula le centinaia di messaggi allegati alla raccolta firme contro l'occupazione del Campus Einaudi che ha preso il via lunedì.

"Qui studiano oltre 17mila studenti - ricordano i rappresentanti del FUAN -, mentre ad occupare sono poco più di un centinaio di membri dei collettivi. Come si può non riconoscere che si tratti di una minoranza senza rappresentatività che viola il diritto di migliaia di studenti?".

"Si dimetta la Direttrice"

La richiesta dei militanti del movimento giovanile di destra è che si dimetta la Direttrice del CLE Anna Mastromarino, colpevole, a loro dire, di "complicità con coloro che hanno occupato il Campus. La sua decisione di chiudere i cancelli è un'interruzione di pubblico servizio e una violazione quotidiana del diritto allo studio, che ricade sulla testa di migliaia di studenti che dovrebbe invece tutelare".

Marrone incalza Prandi

A schierarsi accanto al Fuan il vicepresidente della Regione Maurizio Marrone, che incalza la Rettrice Cristina Prandi: "Mi chiede se la Rettrice abbia realizzato o meno che, se a imporre la sospensione forzata della didattica non sono studenti in protesta bensì docenti al di fuori di uno sciopero dichiarato e disciplinato, ci possiamo trovare di fronte al reato di interruzione di pubblico servizio". "Gliene chiederò conto, anche nell'interesse dei tanti studenti che stanno protestando contro l'occupazione e per il diritto a studiare" conclude.