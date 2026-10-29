Molestie sessuali sui bus a Torino: arrestato un 58enne incastrato dagli agenti in borghese

Si sarebbe spostato da un autobus all'altro molestando diverse passeggere, fino all'intervento degli agenti in borghese della Polizia Locale. Un uomo di 58 anni, cittadino italiano di origine marocchina, è stato arrestato in flagranza a Torino lo scorso 23 ottobre con l'accusa di violenza sessuale. L'intervento è stato eseguito dagli agenti del ROS, il Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale, impegnati nei controlli sui mezzi pubblici cittadini, con particolare attenzione alle linee più frequentate.

Gli agenti hanno individuato l'uomo a bordo della linea 18, mentre si spostava ripetutamente da una porta all'altra del mezzo. Seguendone i movimenti, avrebbero assistito a diversi episodi di molestia nei confronti di giovani passeggere, attraverso contatti fisici con le parti intime.

In un primo momento, alcune delle donne coinvolte sono riuscite ad allontanarsi approfittando del movimento dei passeggeri alle fermate, senza manifestare l'intenzione di sporgere querela. L'uomo è poi sceso dall'autobus ed è salito su un tram della linea 4, dove avrebbe ripetuto la stessa condotta nei confronti di altre due donne. Una di loro, accortasi della presenza degli agenti che avevano assistito alla scena, ha deciso di procedere penalmente.

Al momento del fermo, gli agenti hanno riscontrato che il 58enne aveva i pantaloni aperti e i genitali parzialmente esposti. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, l'uomo era privo di biancheria intima, una circostanza ritenuta funzionale alle molestie contestate.

"Eventi come questo - afferma l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Marco Porcedda – dimostra in modo tangibile quanto sia fondamentale una presenza capillare e strategica sul territorio. La scelta di potenziare i servizi di prossimità a bordo dei mezzi pubblici nasce proprio dalla volontà, condivisa con l'assessora ai Trasporti Chiara Foglietta e con l'assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino, nell'ambito del patto per la sicurezza di Torino, di tutelare i cittadini nei loro spostamenti quotidiani, con particolare attenzione alle linee più frequentate e alle fasce più vulnerabili. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti in borghese del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale, siamo riusciti a fermare una condotta deplorevole ed inaccettabile e a dare una risposta immediata alla richiesta di sicurezza che arriva da chi utilizza i trasporti urbani".



Su disposizione del pubblico ministero di turno, l'uomo è stato trasferito nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino.