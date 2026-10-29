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Cronaca | 29 ottobre 2026, 10:18

Ruba alcol e cibo nel supermercato, poi aggredisce i poliziotti: arrestato 30enne in via Cigna

L'uomo ha minacciato la cassiera di un negozio di via Cigna prima di scagliarsi contro gli agenti con calci, pugni e sputi. Feriti i poliziotti

Ruba alcol e cibo nel supermercato, poi aggredisce i poliziotti: arrestato 30enne in via Cigna

Ruba alcolici e generi alimentari dagli scaffali, minaccia la dipendente per farsi consegnare l'incasso e poi si scaglia con violenza contro i poliziotti intervenuti per fermarlo. Si è conclusa con l'arresto la fuga di un cittadino dominicano di trent'anni, irregolare sul territorio nazionale, accusato di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti si sono verificati in un esercizio commerciale di via Cigna, nel quartiere di Barriera di Milano. Dopo essersi impossessato della merce senza pagarla e aver intimato alla cassiera di consegnare il denaro della cassa, l'uomo si è dato alla fuga. All'arrivo delle pattuglie della Polizia, il trentenne ha opposto un duro rifiuto all'identificazione e si è scagliato contro gli agenti sferrando calci, pugni e sputi.

Nonostante la forte resistenza, i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e a farlo salire sull'auto di servizio, dove l'uomo ha continuato a colpire ripetutamente con la testa la paratia in plexiglass dell'abitacolo. Gli agenti rimasti feriti durante l'intervento sono stati accompagnati in ospedale e dimessi con una prognosi di alcuni giorni, mentre il trentenne è stato arrestato.

Redazione

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