Giovane accoltellato in Barriera di Milano durante una rissa

Nuovo episodio di violenza a Barriera di Milano. Ieri pomeriggio un ragazzo di 22 anni, tunisino, è stato accoltellato al collo in corso Giulio Cesare. A riportare la notizia è l'Ansa Piemonte.

Secondo una prima ricostruzione, lo straniero sarebbe stato raggiunto da un fendente durante una rissa.

L'extracomunitario è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno portato in codice giallo all'ospedale San Giovanni Bosco, dov'è stato medicato. Sulla vicenda indaga la polizia di Stato, che procede per ricostruire la dinamica e identificare i responsabili.