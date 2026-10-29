Arte, sport e storia: l'autunno culturale di Pino Torinese entra nel vivo

Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre la Biblioteca comunale "Angelo Caselle" propone ai pinesi tre iniziative: una serata all'insegna dell'arte con l'inaugurazione di una mostra di acquerelli con presentazione di un libro sul tema, una serata dedicata all’ex capitano del Toro Giorgio Ferrini e un incontro sul tema della Seconda guerra mondiale e l'America del tempo.

"Un mese pieno di iniziative culturali a Pino Torinese, che hanno nella nostra Biblioteca un punto di riferimento – commenta l'assessora alla Cultura Elisa Pagliasso –. Arte, storia e memoria sportiva si incontrano in appuntamenti pensati per tutte e tutti, e invitiamo cittadine e cittadini a partecipare".

Giovedì 29 ottobre, "Arte in biblioteca"

Giovedì 29 ottobre alle 18.30, alla Biblioteca "A. Caselle" (piazza Montessori), si inaugura la mostra "Acquerello floreale" della pittrice pinese Paola Bergia. Le opere resteranno visitabili fino al 10 novembre negli orari di apertura della Biblioteca (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: 14.00 – 18.30. Giovedì, venerdì e sabato: 9.00 – 12.00).

A seguire, la presentazione del libro "Il dono di Giovanna" di Paola Carpinello, un romanzo incentrato sul pittore Correggio. Presenta Claudio Palumbo, modera Chiara Pantone, curatrice del Museo delle Contadinerie. L’evento è organizzato dalla Biblioteca comunale con il Museo delle Contadinerie, il Forum del Volontariato e MAB Unesco Collina Po.

Venerdì 6 novembre, serata in ricordo di Giorgio Ferrini

Venerdì 6 novembre alle 21, al Teatro Le Glicini, si terrà la serata nel 50° anniversario della scomparsa di Giorgio Ferrini, l’ex capitano Granata che ha vissuto a Pino - a lui è intitolato il campo da calcio del paese - che si laureò campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e campione d’Italia sulla panca del Toro nel 1976, come vice allenatore di Luigi Radice. Sarà presentato il libro "Mio padre, il Capitano dei Capitani", scritto dalla figlia Cristiana. Parteciperanno ex giocatori del Toro e accompagneranno lo spettacolo la regia di Giulio Graglia e le letture di Sabrina Gonzatto.

L'iniziativa è organizzata dal Comune di Pino Torinese con Cairo Editore e dalla Biblioteca comunale "Angelo Caselle". Il volume è disponibile per la consultazione e il prestito in biblioteca.

"Ricordare Giorgio Ferrini a cinquant’anni dalla scomparsa significa onorare un grandissimo sportivo che qui ha vissuto, facendo attivamente parte della nostra comunità e al cui nome è dedicato il nostro campo da calcio – dichiara la sindaca Alessandra Tosi –. Invito cittadine e cittadini a partecipare a una serata che unisce memoria, sport e racconto".

Sabato 7 novembre, "Progetto Liberty"

Sabato 7 novembre alle 17, di nuovo in Biblioteca, sarà presentato "Progetto Liberty. Ballata per eroi misconosciuti" (Genesi Editrice) di Eugenio Lorenzini. Sarà presente l'autore. Modera Vittorio Lorenzini, cittadino pinese e figlio dell'autore.

Il libro racconta il più grande programma di costruzioni navali mai realizzato: oltre 2.700 navi da carico, le Liberty, prodotte in meno di tre anni durante la Seconda guerra mondiale, affrontando temi come l'uguaglianza tra le diverse nazionalità e le pari opportunità. L'opera è divisa in due parti. Nella prima, in 24 capitoli brevi, compaiono personaggi realmente esistiti come Winston Churchill, Emory Land, Cyril Thompson e Henry Kaiser. Nella seconda, in 36 capitoli, i protagonisti sono personaggi di fantasia ma verosimili: Emma e Norma, operaie in uno dei cantieri, e Jesse, un ragazzo afroamericano imbarcato su una Liberty. La scrittura ha la forma della ballata, con allitterazioni e ripetizioni.