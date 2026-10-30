Venaria si prepara a celebrare l'Unità nazionale e la Giornata delle Forze Armate

Venaria Reale si prepara a celebrare il Giorno dell'Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate: la ricorrenza del 4 Novembre si svolgerrà domenica 8.
Programma:
Alle ore 9:00
Schieramento Autorità Civili, Militari ed Associazioni combattentistiche in Piazza Martiri della Libertà.
- Alle ore 9:30
Alzabandiera con Esecuzione dell'Inno Nazionale con Onori ai Caduti.
- Corteo verso i Monumenti principali della Città:
Monumento Caduti, Piazza Vittorio Veneto; Partigiani, Largo Garibaldi; Bersaglieri, Corso Papa Giovanni XXIII; Alpini, Corso Papa Giovanni XXIII; Carabinieri, Via Dante; Marinai, Via Picco; Cippo Piazza Montelungo e rientro corteo da Viale Buridani in Piazza Martiri della Libertà.
- Intervento del Presidente del Consiglio comunale, Andrea Carlomagno;
- Letture, a cura degli studenti del Liceo Juvarra di Venaria Reale;
- Intervento del Sindaco della Città di Venaria Reale, Fabio Giulivi.
- Concludono il Coro Tre Valli Città di Venaria Reale e il Corpo Musicale G. Verdi Città di Venaria Reale.
Si invita tutta la cittadinanza alla partecipazione.
In caso di maltempo la cerimonia si terrà, in forma ridotta, nella Sala Consiliare del Comune, in piazza Martiri della Libertà 1.