La scuola “Parato” diventa car free: inaugurata la nuova piazza pedonale

La scuola primaria “Parato” di via Aquileia entra ufficialmente nella lista delle scuole car free della Circoscrizione 8. L’iniziativa, promossa dal presidente Massimiliano Miano, ha l’obiettivo di sperimentare piazze scolastiche sicure, dove bambini, genitori e personale possano entrare e uscire dall’edificio senza rischi legati al traffico veicolare.

Gli interventi hanno riguardato l’area prospiciente l’ingresso e l’uscita della scuola, trasformata in una piazza completamente pedonale. L’adozione della formula car free segue il modello già sperimentato in altre scuole della circoscrizione e rientra in un progetto più ampio che mira a garantire sicurezza e vivibilità negli spazi scolastici, coinvolgendo plessi di ogni ordine e grado.

“L’obiettivo è chiaro: proteggere i bambini e creare contesti urbani più sicuri e vivibili. Partiamo sempre dal ‘fuori scuola’ per garantire sicurezza ai momenti di ingresso e uscita”, spiega Miano. La nuova piazza pedonale non solo riduce il rischio di incidenti legati al traffico, ma favorisce anche la socializzazione e la possibilità di organizzare attività educative all’aperto.

Il progetto, frutto di collaborazione tra amministrazione circoscrizionale e istituto scolastico, è stato accolto con entusiasmo dalle famiglie e dai residenti del quartiere, che vedono nella pedonalizzazione un contributo concreto alla sicurezza dei più piccoli e alla qualità urbana complessiva.