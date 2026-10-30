Furti a Madonna nel Pilone: residenti e commercianti chiedono più sicurezza, ma i numeri dicono che non c'è emergenza

Commercianti e residenti della precollina lamentavano ondate di furti, ma le denunce non sono aumentate. È quanto emerso dall'audizione dell'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda in Circoscrizione 7, dopo che il Consiglio aveva approvato lo scorso 21 settembre la richiesta di un approfondimento sulla questione rapine nei quartieri Madonna del Pilone e Sassi.

A chiedere la convocazione della commissione era stata la consigliera del Gruppo Misto di Minoranza di Centro Destra Maria Claudia Gianotto, con la sottoscrizione dal consigliere di Fratelli d'Italia Daniele Moiso e dalla consigliera di Forza Italia Francesca De Coll'. Il documento conteneva le numerose segnalazioni di residenti e commercianti su furti, tentativi di effrazione e intrusioni, in particolare al mattino e all'ora di pranzo.

Segnalazioni dei cittadini

"Alcuni cittadini ci avevano richiesto particolare attenzione alle zone collinare e precollinare", ha spiegato Gianotto, ricordando che l'iniziativa fa seguito a un'altra simile su Sassi. "I commercianti della zona non era la prima volta che venivano colpiti da queste ondate di furti in orari poco consueti, come l'ora di pranzo. Quello che preoccupa è che negli anni ci sia stato un crescendo di questi atti nella zona" ha concluso.

I residenti, ha riferito la consigliera, hanno chiesto un comitato di vicinato per dialogare tra loro e con le forze dell'ordine, segnalando persone sospette e dando l'allarme immediatamente. In Consiglio era stata proposta anche l'installazione di telecamere, soluzione riproposta questa sera.

Moiso ha poi allargato il quadro: "Oltre ai furti c'è anche il problema dei parcheggiatori abusivi, che a volte sono molesti. È una zona che sta peggiorando molto come sicurezza, sia l'Oltrepo che Sassi". Sulla stessa linea la consigliera De Coll': "Nell'Oltrepo iniziamo ad avere la sensazione di mancanza di sicurezza da parte dei cittadini".

Dati non preoccupanti

Porcedda ha risposto di comprendere chi si sente insicuro e che le istituzioni devono migliorare questa percezione, ma che le decisioni vengono prese sulla base dei dati e quelli non sono preoccupanti, per quella zona. "In tutti i tavoli con la Prefettura in cui siamo presenti per parlare di sicurezza in città, le forze di polizia non riportano un aumento delle denunce di questi fenomeni", ha dichiarato l'assessore, osservando che non sempre chi subisce un furto.

"Noi invitiamo sempre a sporgere denuncia, perché la polizia possa avere un quadro aggiornato delle dinamiche e aumentare o rimodulare alcuni servizi preventivi sulla base degli indici delle denunce, ma capisco anche chi non lo fa".

L'assessore ha aggiunto che negli ultimi mesi alla Polizia Locale è arrivata una sola segnalazione di furto in zona, ma che i cittadini forse denunciano a Polizia e Carabinieri, com'è corretto che sia. "Affronteremo sicuramente il problema nei prossimi tavoli della sicurezza" ha concluso.

Sulla stessa linea il presidente di Circoscrizione Luca Deri: "I dati oggettivi dicono che nell'area Oltrepo la situazione è tutto sommato sotto controllo, come dicono le forze dell'ordine. Non significa che non ci siano reati, ma non si può dire che l'Oltrepo sia in una situazione ingestibile. Dobbiamo continuare a preservare e monitorare questa situazione per evitare di scivolare in percentuali più alte".