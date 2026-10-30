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Cronaca | 30 ottobre 2026, 07:15

Lucento, una lettrice ci scrive: "Senza sgomberi, si favorisce il comportamento degli incivili nel parco di via Borsi"

Una foto mostra un cestino colmo di rifiuti, ma anche circondato di immondizia. Ma non solo: "La gente beve birra, grida e mette musica. Nessuno impedisce questo comportamento"

La foto mandata dalla lettrice

La foto mandata dalla lettrice

Un appello da zona Lucento. Arriva da una nostra lettrice che ci segnala una situazione legata a degrado, immondizia e "malamovida", se così la si può definire. La zona, in particolare, è quella del parco di via Borsi, dove - spiega la signora che abita in zona - "nessuno viene a sgomberare gli incivili, favorendone il comportamento".

La testimonianza è la fotografia di un cestino strapieno, ma anche circondato da immondizia sparsa a terra. E non finisce qui: "E' solo uno dei tanti cestini nelle medesime condizioni. C'è anche chi bivacca e accende fuochi, come dimostrano i resti di carbone nel prato. E poi chi si ritrova qui beve litrate di birra, a suon di musica e grida".

Da qui l'appello a chi di dovere: "Sono tanti anni che nessuno impedisce questo comportamento contrario alle norme della civile convivenza. La mia non è una segnalazione per l'Amiat, ma per chi dovrebbe fare rispettare le regole della civile convivenza".

redazione

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