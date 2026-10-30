Lucento, una lettrice ci scrive: "Senza sgomberi, si favorisce il comportamento degli incivili nel parco di via Borsi"

Un appello da zona Lucento. Arriva da una nostra lettrice che ci segnala una situazione legata a degrado, immondizia e "malamovida", se così la si può definire. La zona, in particolare, è quella del parco di via Borsi, dove - spiega la signora che abita in zona - "nessuno viene a sgomberare gli incivili, favorendone il comportamento".



La testimonianza è la fotografia di un cestino strapieno, ma anche circondato da immondizia sparsa a terra. E non finisce qui: "E' solo uno dei tanti cestini nelle medesime condizioni. C'è anche chi bivacca e accende fuochi, come dimostrano i resti di carbone nel prato. E poi chi si ritrova qui beve litrate di birra, a suon di musica e grida".

Da qui l'appello a chi di dovere: "Sono tanti anni che nessuno impedisce questo comportamento contrario alle norme della civile convivenza. La mia non è una segnalazione per l'Amiat, ma per chi dovrebbe fare rispettare le regole della civile convivenza".