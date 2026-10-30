Scippo a un'anziana in corso Lecce, Fratelli d'Italia: "Basta degrado ai giardini Zumaglia"

Un'anziana è stata vittima di uno scippo questa mattina, intorno alle 7.30, in corso Lecce a Torino. Secondo quanto riferito, la donna si stava recando a effettuare un prelievo del sangue quando un uomo le avrebbe strappato rapidamente la borsa per poi allontanarsi in direzione dei giardini Zumaglia, facendo perdere le proprie tracce.

Dopo l'aggressione, alcuni presenti hanno soccorso la vittima. Ancora scossa per quanto accaduto, la donna è poi rientrata nella propria abitazione, dove ad attenderla c'era il marito.

L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza nella zona di corso Lecce e dei giardini Zumaglia. A intervenire è Luca Maggia, consigliere e coordinatore di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 4, che punta il dito contro una situazione che definisce ormai critica. "Non possiamo permettere che Torino sia in mano alla delinquenza. Da troppi mesi anche in corso Lecce e via Zumaglia, a causa della frequentazione dei giardini da parte di spacciatori dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, la situazione è diventata insostenibile", dichiara Maggia.

Per richiamare l'attenzione delle istituzioni e dei cittadini sul problema, il consigliere ha annunciato l'organizzazione di una manifestazione in programma il prossimo 20 novembre. Il corteo partirà proprio dai giardini Zumaglia.

"Vogliamo dire basta a una situazione in rapida evoluzione che sta tenendo sotto scacco un intero quartiere", conclude Maggia.