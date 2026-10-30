Scuola, pace e futuro: il corteo studentesco di Pinerolo

Si sono ritrovati in via dei Rochis, dove ci sono diverse scuole superiori, e verso le 8,20 sono partiti in corteo per lo sciopero generale promosso dai sindacati di base.

La manifestazione organizzata dai collettivi studenteschi raduna centinaia e centinaia di persone che stanno risalendo corso Torino in direzione del centro.

Il percorso prevede l'arrivo vicino al Duomo, passando dalla stazione ferroviaria, per poi tornare in via dei Rochis.

A capo del serpentone gli studenti, seguiti da lavoratori ed esponenti di diverse realtà come il sindacato Alp e le Donne contro ogni guerra. Al centro della protesta ci sono le condizioni delle scuole e i problemi dell'istruzione, la lotta al riarmo e le preoccupazioni per il futuro.