A Pinerolo giovani cantori daranno voce a brani del Romanticismo europeo

Giovani cantori professionisti provenienti da tutto il Piemonte si esibiranno nel concerto per coro misto e pianoforte di domani, sabato 31 ottobre, alle 21, nella chiesa parrocchiale dello Spirito Santo a Pinerolo. Nato da un progetto di Claudio Fenoglio e Chiara Seravesi, CHOR:DÆ Stimmen riunisce musicisti con una solida formazione accademica, spesso maturata nei Conservatori, e una significativa esperienza corale.

Il concerto, diretto dal maestro Fenoglio, si concentrerà sulla musica corale dell’Ottocento, attraverso tre protagonisti del Romanticismo europeo. Di Anton Bruckner saranno eseguiti tre mottetti sacri a cappella: ‘Locus iste’, ‘Christus factus est’ e ‘Os justi’. Seguirà ‘Mirjams Siegesgesang’, op. 136, D. 942, di Franz Schubert, una cantata per soprano, coro misto e pianoforte ispirata al canto biblico di Miriam dopo il passaggio del Mar Rosso. Il programma comprenderà inoltre due opere di Johannes Brahms: i ‘Vier Quartette’, op. 92, e gli ‘Zigeunerlieder’, op. 103, nei quali la raffinatezza della scrittura corale incontra una straordinaria ricchezza espressiva e ritmica. L’ingresso è libero.