Paolo Sorrentino tra gli stand di Artissima 2026

L’anno scorso era Stefano De Martino, quest’anno tra i vip che calcano i padiglioni di Artissima c'è anche Paolo Sorrentino.
Il regista partenopeo Premio Oscar in passato è già venuto per diversi eventi della città come le ATP Finals. Oggi torna in occasione dell’inaugurazione della fiera dell’arte contemporanea.
Le ultime riprese di Sorrentino a Torino sono state in occasione di La Grazia, film con Toni Servillo che ha visto il blindatissimo set toccare diversi luoghi della città, tra cui il Palazzo Civico.