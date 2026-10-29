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Attualità | 29 ottobre 2026, 18:20

Paolo Sorrentino tra gli stand di Artissima 2026

Il regista Premio Oscar in visita alla kermesse di arte contemporanea

Paolo Sorrentino tra gli stand di Artissima 2026

Paolo Sorrentino tra gli stand di Artissima 2026

L’anno scorso era Stefano De Martino, quest’anno tra i vip che calcano i padiglioni di Artissima c'è anche Paolo Sorrentino.

Il regista partenopeo Premio Oscar in passato è già venuto per diversi eventi della città come le ATP Finals. Oggi torna in occasione dell’inaugurazione della fiera dell’arte contemporanea.

Le ultime riprese di Sorrentino a Torino sono state in occasione di La Grazia, film con Toni Servillo che ha visto il blindatissimo set toccare diversi luoghi della città, tra cui il Palazzo Civico.

Chiara Gallo

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