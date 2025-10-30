Pedone investito alla rotonda di via Pastrengo: momenti di paura a Moncalieri

Momento di paura a Moncalieri nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 ottobre, quando un pedone è stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada.

Alla rotonda tra via Pastrengo e strada Carignano

L'incidente si è verificato in via Pastrengo, all'altezza della rotonda con strada Carignano: il conducente della vettura si è subito fermato a prestare soccorso, chiamando ad intervenire i sanitari del 118. Per fortuna il ferito non è in pericolo di vita.

Sull'accaduto indaga la Polizia locale di Moncalieri

Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Moncalieri: agli agenti il compito di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.