Giovanni e Stefano Esposito girano sotto la Mole per il film "Panettoni e Contrabbando"

Giovanni e Stefano Esposito girano a Torino il film "Panettoni e Contrabbando"

Si torna a girare sotto la Mole. Questa volta le riprese si sono tenute tra Druento e Torino per il film Panettoni e Contrabbando di Davide Minnella.

Protagonisti Salvatore Esposito, Giovanni Esposito, Antonia Truppo, Letizia Toni e con Caterina Guzzanti. Completano il cast Stefano Chiodaroli, Nunzia Schiano, Gianni Parisi, Valeria Fabrizi.

Le location

Nello specifico il set si è svolto tra il Comune di Druento, Chianocco, Rubiana, Viù oltre a Torino, all'ex mercato ittico, piazza Don Albera, la Scuola Buon Consiglio e due case private di via Cigna e via Cuneo.

"Questa è una zona che conosco molto bene, quando mi hanno proposto il Piemonte, sono rimasto affascinato dall'idea perché credo che sia molto bello far conoscere la regione. Noi abbiamo a che fare con Torino, però c'è tutta un'altra parte che trovavo affascinante".

"È la prima volta che giro a Torino - aggiunge Esposito - anche se ci ero già stato. La trovo una città molto bella, molto poco italiana nel suo stile. Capisco perché tanti film vengano fatti qui, non solo perché secondo me la Film Commission ha fatto un ottimo lavoro negli anni, ma anche perché si presta proprio ad essere sfondo dai film degli anni '30 gli anni '90".

La trama

Il film, realizzato con il supporto di Film Commission Torino Piemonte, racconta la storia di due fratelli che alla morte del padre Carmine, sparito dalle loro vite trent'anni prima, ereditano una pasticceria piena di debiti in uno sperduto paesino del Piemonte. Tra una sorella poliziotta sospettosa, una banda di motociclisti nostalgici, delle agguerritissime vedove degli alpini e un feroce ex socio del padre, scopriranno che dietro quell'eredità si nasconde un bottino milionario occultato nel più impensabile dei nascondigli.