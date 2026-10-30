VOLLEY F/A: Questa sera la quarta puntata di “Time Out Women”; ospiti Brandi, Ottino e Pizzolato

Quarto appuntamento stagionale con “Time Out Women”, il programma di approfondimento sportivo sul mondo della pallavolo femminile di serie A, prodotto dal gruppo editoriale More News. Questa sera, a partire dalle ore 21, occhi puntati sulle tre serie nazionali di serie A, con ospiti, collegamenti e interviste. Negli studi cuneesi, in compagnia dei conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi, ci sarà la palleggiatrice dell’Acqua San Bernardo Mondovì Valentina Brandi, reduce con la formazione rossoblù della conquista del primo successo nel Campionato di serie A3. Due i collegamenti in programma: il primo raggiungerà la centrale della Cbl Costa Volpino Valeria Pizzolato, mentre il secondo vedrà protagonista la schiacciatrice della CR Transport Ripalta Eugenia Ottino. Non mancheranno le interviste, con i commenti di Dalila Marchesini (Uyba), Fabio Tisci (Cuneo), Noemi Signorile (Cuneo), Beatrice Negretti (Bisonte Firenze), Helena Sassolini (Futura B.A.), Giulia De Nardi (Monviso) e Sofia Cusma (Mondovì). Ricordiamo che Time Out Women è visibile sulle home-page di numerose testate on line del gruppo More News, come Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it e Ilbustese.it, sulle loro pagine Facebook, su Volleyball.it e su Youtube di Targatocn.it.