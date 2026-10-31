Emergenza freddo a Torino, i Guardian Angels in via Sacchi: "Donare coperte e sacchi a pelo per i senzatetto"

Con l'arrivo dell'autunno e il calo delle temperature, la vita per chi vive in strada si fa ogni giorno più dura. Per far fronte all'emergenza freddo, i volontari dei Guardian Angels di Torino hanno già intensificato l'attività sul campo con la distribuzione straordinaria di coperte e sacchi a pelo nei punti più critici della città, a partire dall'area di via Sacchi. E visto il periodo lo hanno fatto mascherati, in stile Halloween. Per portare un sorriso in più, che non guasta mai.

Un impegno costante che necessita però del sostegno di tutta la cittadinanza per poter garantire riparo e conforto ai più fragili.

Come contribuire: donazioni e volontariato sul campo

L'associazione ha lanciato un accorato appello a tutti i torinesi che desiderano fare la propria parte. È possibile contribuire donando coperte e sacchi a pelo in buono stato contattando i volontari al numero di telefono 393.1964261 oppure scrivendo all'indirizzo email torinoguardianangels@gmail.com.

La chiamata alla solidarietà non si limita alla sola donazione di materiale: chiunque voglia mettersi in gioco in prima persona può unirsi ai Guardian Angels anche solo per una serata, partecipando alle uscite di strada per offrire vicinanza, un sorriso e un aiuto concreto a chi si trova senza dimora.