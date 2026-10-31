Arte e vicinato contro la solitudine, a Nizza Millefonti nasce il progetto "Biglieri Domani"

Contrastare l'isolamento, creare legami di vicinato e rendere la cultura davvero accessibile a tutti, a partire dai residenti più anziani. È questo lo spirito alla base di "Biglieri Domani", l'iniziativa rivolta agli abitanti dei complessi di edilizia residenziale pubblica Atc di via Biglieri, a Nizza Millefonti.

Il progetto, sostenuto dalla Circoscrizione 8 e promosso dalla cooperativa Lancillotto insieme alla Casa del Quartiere Barrito, nasce con l'intento di restituire centralità alle relazioni umane nei complessi di edilizia popolare. Attraverso una rete di attività territoriali, si punta a trasformare gli spazi abitatavi in luoghi di incontro e partecipazione per le famiglie.

"Insieme al museo": la cultura come spazio di relazione

Tra i percorsi proposti spicca "Insieme al museo", un ciclo di appuntamenti gratuiti ideato in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli e dedicato in modo specifico ai cittadini over 65 del complesso di via Biglieri.

Gli incontri non si sono limitati alla semplice fruizione delle opere d'arte, ma hanno rappresentato un'occasione per stimolare il racconto personale, far emergere ricordi e favorire la socializzazione. L'esperienza del museo è diventata così uno strumento concreto per riallacciare i fili del dialogo tra i residenti, contrastando la solitudine che spesso colpisce la fascia della popolazione più anziana.

Miano: "Investire sulle persone per rafforzare i quartieri"

A sottolineare l'importanza dell'iniziativa è il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano. "Un quartiere cresce anche attraverso le relazioni, le occasioni di incontro e la possibilità di partecipare alla vita culturale della città" ha dichiarato il presidente Miano, ribadendo l'impegno delle istituzioni a sostegno di progetti capaci di generare valore sociale. "Investire nelle persone significa rendere più forti i nostri quartieri: è questo il senso dei progetti che sosteniamo, pensati per creare legami, contrastare l'isolamento e rendere la cultura accessibile a tutti".