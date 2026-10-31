Su Palazzo Reale gli 8 tennisti. A Casa Tennis Nicolò Fabi, Stefano Nazzi e Neri Marcoré: Torino torna la casa delle Atp Finals

Sulla facciata di Palazzo Reale verranno proiettate le immagini più significative delle passate edizioni torinesi, insieme a quelle degli otto finalisti, per tutta la durata del torneo. È questa una delle novità delle Nitto Atp Finals 2026, che tornano all'Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre.

Casa Tennis

Ma l'evento non si giocherà soltanto in campo. Per dieci giorni Torino ed il Piemonte diventeranno un palcoscenico diffuso di appuntamenti. Luogo simbolo della manifestazione sarà ancora una volta piazza Castello, dove torna Casa Tennis con due cupole a forma di pallina, con una capienza da 180 posti.

Gli ospiti

Tra i protagonisti dei talk ed incontri l'attore Neri Marcoré, il cantautore Niccolò Fabi, l'atleta azzurra Larissa Iapichino, il tennista torinese Lorenzo Sonego, il capitano della Nazionale Italiana di Coppa Davis Filippo Volandri, il giornalista Stefano Nazzi, lo scrittore Gianrico Carofiglio, l'ex campionessa di scherma Valentina Vezzali, l'ex campionessa di calcio Carolina Morace.

"In questi anni - ha detto il sindaco Stefano Lo Russo - Torino ha fatto il meglio, dal punto di vista organizzativo e sportivo. La capacità di fare rete permette alle Atp Finals di andare oltre l'evento tennistico e Torino ne diventa il centro".

Obiettivo due edizioni

Il capoluogo piemontese ospita il torneo per il sesto anno di fila, il primo del nuovo quinquennio 2026-2030. La città ha già messo in cassaforte anche l'edizione del 2027, ma l'obiettivo resta ospitare due edizioni complete come ha fatto Londra. "Per il prossimo anno - ha sottolineato il consigliere delegato della FITP Paolo Damilano - dobbiamo pensare a fare ancora meglio. Noi abbiamo puntato molto sul Fan Village".

"Siamo ancora qui" ha detto il governatore Alberto Cirio, che ha poi aggiunto: "è la testimonianza non solo del buon gioco di squadra, ma anche della capacità organizzativa del Piemonte. Questo successo ci ha consentito di avere la reputazione di regione che sa organizzare eventi, un presupposto essenziale per ottenerne altri".

1° regione per eventi sportivi

"Siamo la prima regione d'Italia - ha aggiunto - per eventi sportivi internazionali: noi stiamo vendendo spazi commerciali alle altre regioni, che comprano pubblicità a Torino spazi per promuoversi".

Weekend del tennis

L'atmosfera delle Nitto Atp Finals coinvolgerà l'intera città, dal centro storico fino a piazzale Grande Torino, dove ci saranno l'Inalpi Arena e il Fan Village. Qui sarà presente anche Bouncing the Ball, l'installazione luminosa che dal 2025 arricchisce Luci d'Artista. Sabato 21 e domenica 22 novembre ci sarà "Tennis takes over night & day".

Dal tram-discoteca alle proiezioni nei musei

"Torino - ha detto l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - ogni volta si trasforma in un set perfetto: come succede da un po' di anni a questa parte, il programma si arricchisce". Tra le iniziative il Mio Dj porta la musica sul tram, trasformandolo in un club itinerante: alla consolle il cantante dei Subsonica Samuel.

Il Museo Regionale di Scienze Naturali sarà aperto e visitabile fino a mezzanotte: qui sarà possibile assistere alla proiezione della semifinale, così come a CAMERA. La mattina del 22 novembre sarà dedicata ai bambini con Paratissima Kids, dove i bimbi potranno lavorare con forme, colori e materiali di riciclo. Ci sarà poi uno SwappartyTo dove si potranno scambiare attrezzature, accessori e oggetti legati alla pratica sportiva.

I due videomapping

Tra le novità del 2026 due spettacolari videomapping: sulla facciata di Palazzo Reale verranno proiettate le immagini delle scorse edizioni ed il volto degli otto finalisti, mentre in piazza San Carlo ci sarà uno spettacolo di luci dedicato alle Nitto Atp Finals a cura di FITP.

Achille Lauro

Tra gli appuntamenti più attesi il Grande Opening Show all'Inalpi Arena (12 novembre) con Achille Lauro, il Blue Carpet (13 novembre) con la sfilata dei campioni in piazza San Carlo e nella rinnovata via Roma. La chiusura domenica 22 novembre sarà come sempre affidata al The Final Set Closing Party alle OGR di Torino.

Casa Gusto

Le Nitto Atp Finals saranno come di consueto l'occasione per mettere in vetrina le eccellenze enogastronomiche del territorio a Casa Gusto, allestita come di consueto all'Archivio di Stato. "Questo evento - ha detto il presidente della Camera di Commercio, Massimiliano Cipolletta - è essenziale per presentare al mondo quello che sappiamo fare".

Le degustazioni avranno un prezzo simbolico di 5 euro, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette. Dal punto di vista economico è di 2.3 milioni di euro del Comune ed altrettanti della Regione ogni anno, per un totale di 4.6 milioni. "Con la campagna "Il Set Perfetto" vogliamo raccontare un territorio capace di coniugare grandi eventi, turismo, cultura, tradizioni enogastronomiche e innovazione" ha concluso l'assessore regionale all'Internazionalizzazione, Andrea Tronzano.