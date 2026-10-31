Intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione: a Venaria presentata "Auxil.IA"

È stata presentata ufficialmente mercoledì 28 ottobre 2026, nella cornice del Teatro della Concordia di Venaria, la nuova piattaforma Auxil.IA. Sviluppata dal CSI Piemonte per la Regione Piemonte, la soluzione porta l'intelligenza artificiale generativa all'interno degli enti pubblici locali. L'evento si è svolto alla presenza degli assessori regionali alla Semplificazione, Gian Luca Vignale, e agli Enti Locali, Enrico Bussalino. A partire dal prossimo 16 novembre prenderà ufficialmente il via la fase di sperimentazione sul campo dedicata alle amministrazioni del territorio.

Auxil.IA è stata concepita per offrire agli uffici pubblici strumenti avanzati di supporto operativo, tra cui la ricerca e l'organizzazione delle informazioni, la redazione e la revisione di contenuti testuali e l'elaborazione di documenti amministrativi. L'obiettivo primario è consentire agli enti di testare concretamente l'impatto dell'intelligenza artificiale nel lavoro d'ufficio quotidiano, garantendo al contempo il pieno controllo sugli accessi, sugli utilizzi e sulla sicurezza dei dati trattati.

Un ambiente protetto e conforme alle normative europee

La piattaforma è stata progettata specificamente per le esigenze della Pubblica Amministrazione, operando all'interno di un perimetro protetto e controllato. Tra i punti di forza tecnici vi è la possibilità di sfruttare modelli di intelligenza artificiale ospitati sul cloud regionale del CSI Piemonte, denominato Nivola, il che permette di mantenere i dati sensibili interamente all'interno del circuito pubblico. Inoltre, lo sviluppo dell'infrastruttura rispetta rigorosamente il quadro normativo nazionale ed europeo vigente, a partire dai dettami dell'AI Act e dalle linee guida dell'AgID.

Nel corso della presentazione, l'Assessore alla Semplificazione Gian Luca Vignale ha evidenziato come l'intento non sia quello di introdurre un semplice gadget tecnologico, quanto di potenziare la capacità amministrativa degli enti, liberando tempo e competenze per le attività a maggiore valore aggiunto. Sulla stessa linea l'Assessore agli Enti Locali Enrico Bussalino, che ha rimarcato l'importanza di sostenere le autonomie locali - a cominciare dai comuni più piccoli - per migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini. Dal punto di vista tecnico, Claudio Parodi, Responsabile AI e Robotic Process Automation del CSI Piemonte, ha ribadito l'importanza di coniugare l'innovazione generativa con la totale sicurezza e sovranità dei dati pubblici.