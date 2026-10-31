Moncalieri, uno sportello per informare e proteggere i cittadini

Là dove c'ero lo spazio riservato agli uffici della Polizia locale, all'interno del Palazzo comunale, ora c'è uno sportello dedicato della Protezione Civile per informare i cittadini di Moncalieri. L'inaugurazione ufficiale è avvenuta martedì 27 ottobre, a quasi 10 anni dalla tremenda alluvione che mise in ginocchio la Città del Proclama.

L'importanza dell'Alert System

"Sono tanti i motivi per essere contenti, visto che abbiamo riacceso uno spazio vitale per la città", ha dichiarato il sindaco Lorenzo Mauro. "Non saremo al sicuro al 100 per 100, ma sappiamo di aver fatto tutto il possibile per mettere in sicurezza Moncalieri", ha aggiunto ricordando quanto era successo alla fine di novembre del 2016. Il nuovo presidio della Protezione Civile nasce in forma sperimentale, "ma speriamo di poterlo far diventare effettivo per sempre. Basta una chiamata per salvare una vita, non è solo uno slogan", ha aggiunto il sindaco Mauro, sottolineando e rilanciando l'importanza dell'Alert System per avvisare tempestivamente le persone in caso di allerta meteo.

Fino alla fine dell'anno il presidio di piazza Vittorio Emanuele sarà aperto due volte alla settimana, "grazie all'impegno delle associazioni per rilanciare l'importanza dell'Alert System. Vogliamo fare il punto su quello che è stato fatto in questi ultimi 10 anni, sempre al fianco della nostra Protezione Civile", ha dichiarato l'assessora Alessandra Borello. "La sicurezza di una comunità si costruisce anche attraverso l'informazione, la conoscenza del territorio e la capacità di affrontare consapevolmente le situazioni di rischio. È da questa convinzione che è nato lo Sportello Comunale Informativo al Cittadino (S.C.I.C.) del Comune di Moncalieri". Una scelta fatta per rafforzare il rapporto tra l'Amministrazione e la popolazione sui temi della prevenzione e della Protezione Civile.

A dieci anni dall'alluvione

Lo Sportello è stato istituito formalmente con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 3 luglio 2025, con l'obiettivo di rendere ancora più accessibili le informazioni relative alla sicurezza del territorio e alle attività di Protezione Civile. Lo Sportello vuole essere un punto di contatto con i cittadini, dove potranno trovare informazioni chiare e utili per conoscere meglio il territorio e sapere come comportarsi in caso di emergenza.

La Protezione Civile, infatti, non interviene soltanto quando si verifica una situazione critica: una parte fondamentale del suo lavoro consiste nella prevenzione ed informazione, nella preparazione e nella diffusione di una cultura della sicurezza condivisa. Per questo, il servizio si propone di offrire informazioni sui principali scenari di rischio che possono interessare il territorio comunale e sui contenuti del Piano Comunale di Protezione Civile.

Il ruolo della prevenzione

I cittadini possono approfondire i comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo un'emergenza, conoscere le attività delle associazioni di volontariato che operano sul territorio e ricevere indicazioni sui canali ufficiali attraverso i quali il Comune allerta la cittadinanza.

Un altro aspetto importante riguarda la diffusione e la promozione dell'utilizzo di Alert System, il sistema utilizzato dal Comune per informare tempestivamente la popolazione in caso di emergenze e in altre situazioni che richiedano comunicazioni urgenti. Promuoverne la conoscenza e favorire l'adesione dei cittadini significa rafforzare la capacità dell'Amministrazione di raggiungere tempestivamente la popolazione e diffondere indicazioni importanti. Abbiamo scelto di attivare lo Sportello perché riteniamo fondamentale che le informazioni sulla sicurezza non siano disponibili soltanto nei momenti di emergenza, quando il tempo per informarsi è poco, ma siano conosciute in anticipo.

Gli elementi che possono fare la differenza

Sapere quali rischi possono interessare il nostro territorio, conoscere i canali di comunicazione istituzionali ed avere maggiore consapevolezza dei comportamenti da adottare, sono elementi che possono fare la differenza. Una cittadinanza informata è una comunità più preparata e consapevole. Lo Sportello vuole quindi essere uno strumento concreto di sensibilizzazione e dialogo, capace di avvicinare le persone ai temi della Protezione Civile e di valorizzare il lavoro svolto dalle istituzioni e dal volontariato. L'obiettivo è favorire una partecipazione sempre più consapevole, nella convinzione che la prevenzione sia una responsabilità condivisa e che la sicurezza del territorio passi anche attraverso la collaborazione tra Amministrazione e cittadini.

Lo Sportello riceve il pubblico il martedì e il giovedì, dalle ore 10 alle ore 12, con la partecipazione dell'Associazione Fuoristradistica Piemontese (AFP) e del Centro di Formazione Unità Cinofile e Soccorso Nautico (CFUCSN). Per informazioni è possibile contattare il numero 0116401417.

Per saperne di più: https://www.comune.moncalieri.to.it/schede-informative/sportello-comunale-informativo-al-cittadino