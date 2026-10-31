Ddl Caregiver, l’allarme di Aila: "Requisiti troppo rigidi, così si penalizzano le famiglie"

Un impianto normativo che rischia di trasformarsi in una "corsa ad ostacoli" e di lasciare indietro proprio chi si prende cura quotidianamente delle persone più fragili. Con l'approdo al Senato del disegno di legge sul riconoscimento e la tutela dei caregiver familiari - la misura proposta dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e già approvata alla Camera - si alza la voce delle associazioni di categoria.

A prendere una posizione netta e critica è l’Associazione Italiana Lotta Abusi (AILA ETS–APS), che esprime forte contrarietà all'attuale testo. Pur riconoscendo la necessità di una legge organica sul tema, l'associazione guidata dalla presidente Ada Orsatti solleva riserve sostanziali, ritenendo le misure previste lontane dalle reali esigenze delle famiglie.

Il nodo dei requisiti

Tra i punti maggiormente contestati spiccano le condizioni di accesso alle tutele principali. Il testo attuale fissa a 91 ore settimanali il requisito minimo di assistenza – abbinato alla convivenza – per accedere al riconoscimento di "caregiver prevalente".

Una soglia che equivale a circa 13 ore al giorno di assistenza continuativa. Per l'AILA si tratta di un parametro rigido e sproporzionato: anche un impegno orario inferiore può impattare drasticamente sulla salute psicofisica, sulle prospettive lavorative e sull'autonomia economica di chi si care-giver. Secondo l'associazione, la valutazione del carico di cura dovrebbe considerare fattori più complessi, come la continuità della vigilanza, l'assistenza notturna e lo sforzo organizzativo ed emotivo.

Sostegno economico: tetti di reddito troppo bassi

Altra nota dolente riguarda il contributo economico destinato ai caregiver prevalenti: un importo massimo di 1.200 euro trimestrali (400 euro al mese), la cui erogazione resta comunque vincolata alle risorse disponibili e a progressive riduzioni in base all'ISEE.

Per beneficiare del sostegno, tuttavia, il caregiver deve rispettare un tetto ISEE familiare inferiore ai 25.000 euro e un reddito da lavoro non superiore ai 3.000 euro lordi all'anno. Proprio questa cifra spaventa le famiglie: un limite così basso rischia di penalizzare chi cerca di mantenere un'occupazione, seppur a tempo parziale, scoraggiando la permanenza nel mercato del lavoro e l'indipendenza finanziaria.

Servizi e conciliazione: la richiesta di modifiche al Senato

Il timore espresso dall'AILA è che l'assistenza familiare finisca per supplire alle carenze del servizio pubblico, costringendo le persone a rinunciare alla sfera personale e professionale. Da qui l'appello ai senatori per correggere il tiro prima del via libera definitivo.

Le modifiche richieste dall'associazione puntano a ridefinire i criteri di accesso basandosi sui bisogni effettivi della persona assistita, superare i vincoli reddituali più restrittivi, garantire risorse stabili, potenziare i servizi di sollievo e sostituzione temporanea e introdurre adeguate garanzie previdenziali e tutele per la salute di chi assiste.