Grave incidente: 14enne in moto trasportato in codice rosso al Cto

Un giovane motociclista di appena 14 anni, residente a Susa, è rimasto coinvolto in un incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 15, in via Santa Maria a Gravere.

Sul posto è intervenuta subito l’equipe del 118 di Azienda Zero, che ha prestato i primi soccorsi e trasportato il ragazzo all’ospedale di Susa. Qui il paziente è stato preso in carico dall’elisoccorso regionale, che ha provveduto a trasferirlo in codice rosso al Cto di Torino per le cure necessarie.

Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente né le condizioni precise del giovane, ma l’intervento rapido dei soccorsi ha permesso di garantire la tempestività nelle cure. I carabinieri della compagnia di Susa stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.