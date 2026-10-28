"La strada delle libertà": a Torino un incontro sui 12 passi e il recupero dalle dipendenze

Ci sono dipendenze che si vedono subito e altre che restano nascoste più a lungo. Alcol, droga, gioco, cibo, relazioni: cambiano le forme, ma spesso resta la stessa difficoltà nel riconoscere un problema e nel chiedere aiuto. Da questa consapevolezza nasce “La strada della libertà. Il percorso dei Dodici Passi tra dipendenze e rinascita”, l’incontro in programma mercoledì 11 novembre 2026, dalle 17.30 alle 19.30, nella sede di Vol.To in via Giolitti 21 a Torino. Una riunione di pubblica informazione, gratuita e aperta a tutti, pensata per far conoscere più da vicino i gruppi dei Dodici Passi e le esperienze di Auto Mutuo Aiuto presenti anche nella Città Metropolitana di Torino e in provincia.

L’iniziativa riunisce diverse realtà accomunate da un metodo fondato sulla condivisione, sull’ascolto e sul sostegno reciproco: Alcolisti Anonimi, Gruppi Familiari Al-Anon, Giocatori Anonimi, Narcotici Anonimi e Overeaters Anonymous. Percorsi differenti, rivolti sia a chi vive direttamente una dipendenza sia, in alcuni casi, a familiari e persone vicine, ma uniti da alcuni principi comuni: anonimato, gratuità e libertà di partecipazione. L’incontro sarà quindi un’occasione per conoscere meglio come funzionano questi gruppi, quali forme di sostegno possono offrire e in che modo il confronto tra persone che condividono esperienze simili possa diventare parte di un percorso di recupero.

La serata vuole soprattutto contribuire ad abbattere distanza, vergogna e pregiudizi che spesso rendono più difficile fare il primo passo. Per questo l’appuntamento è rivolto non solo a chi sta affrontando una dipendenza, ma anche a familiari, amici, operatori e cittadini interessati ad approfondire il tema. L’ingresso è libero e gratuito: un invito a conoscere, informarsi e scoprire che, anche quando una dipendenza sembra isolare, esistono luoghi in cui il percorso può ricominciare insieme agli altri.



Si precisa che ciascuna associazione o fratellanza dei Dodici Passi e delle Dodici Tradizioni, secondo le Tradizioni è autonoma, non è affiliata e non avalla le altre.