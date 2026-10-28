Cup di nuovo ko, Valle (Pd): "Dopo le penali annunciate per disservizi, Azienda Zero faccia chiarezza"

Da ieri il Cup Piemonte è nuovamente ko, sia da computer sia da cellulare. Da martedì chi cerca di prenotare una visita o una prestazione del sistema sanitario nazionale si trova davanti al messaggio "Attenzione il servizio CUP al momento non è disponibile" oppure "Ricetta dematerializzata temporaneamente non disponibile".

"Difficoltà per i cittadini"

"L'ennesimo disservizio di un sistema che dovrebbe facilitare l'accesso alle prestazioni sanitarie e che invece continua a creare difficoltà ai cittadini" commenta il vicepresidente della Commissione Sanità Daniele Valle, che torna a denunciare i disservizi.

"La cosa è ancora più grave - sottolinea il dem - perché nell'ultima audizione in Commissione Sanità Federico Riboldi e Azienda Zero avevano riconosciuto i problemi del sistema attuale, annunciando l'applicazione di penali per i disservizi registrati sull'app CUP. Era stata inoltre chiesta una spiegazione al gestore sul mancato rispetto delle modalità previste dal capitolato nella gestione delle prenotazioni telefoniche".

Chiarezza sulle penali

Ma l'esponente del PD è pronto ad andare avanti. Oltre a chiedere conto ad Azienda Zero di questo blocco, vuole fare chiarezza sulle penali annunciate. Se siano state effettivamente contestate e applicate, per quali importi e quali misure siano state adottate nei confronti del gestore per evitare il ripetersi dei disservizi.

"Le liste d'attesa - prosegue il dem - rappresentano già uno dei principali problemi della sanità piemontese e i dati Agenas hanno collocato il Piemonte all'ultimo posto per prese in carico attraverso il CUP, con 269,1 prese in carico ogni mille abitanti". "Aggiungere anche l'impossibilità materiale di accedere al sistema significa mettere un altro ostacolo davanti a chi cerca di prenotare una visita o un esame" conclude.