Intelligenza artificiale e realtà virtuale, a Torino arriva la Vision Staff Week di Unita

Le competenze dell'Università di Torino al servizio di colleghe e colleghi europei per affrontare la trasformazione digitale degli atenei e le sfide dell'intelligenza artificiale. È l'obiettivo della VISION Staff Week, che dal 2 al 6 novembre 2026 porterà a Torino il personale tecnico e amministrativo delle università partner di UNITA – Universitas Montium, l'Alleanza Universitaria Europea di cui UniTo è coordinatrice. Cinque giorni di laboratori, seminari e scambi professionali dedicati all'intelligenza artificiale, alla realtà virtuale e alla modellazione 3D, con Palazzo Nuovo come sede principale.

La Staff Week è una rappresentazione tangibile del valore delle alleanze universitarie europee: condividere conoscenze, mettere in relazione professionalità diverse e costruire risposte comuni a sfide che attraversano l'intero sistema universitario. In questo quadro, l'Università di Torino è l'unico ateneo italiano a coordinare un'Alleanza Universitaria Europea. Nata nel 2020 e finanziata dalla Commissione europea nell'ambito dell'iniziativa European Universities del programma Erasmus+, UNITA riunisce, da novembre 2023, 12 università europee in 7 Paesi, affiancate dalla struttura giuridica comune UNITA GEIE. L'Alleanza punta a trasformare la didattica, la ricerca e il rapporto tra università e territorio, costruendo un'offerta formativa di qualità, centrata sugli studenti e aperta a una dimensione europea e transnazionale. La formazione del personale è parte di questo percorso, specie quando crea occasioni di collaborazione tra chi, ogni giorno, sostiene il buon funzionamento degli atenei e contribuisce alla realizzazione delle loro missioni fondamentali: ricerca, didattica e terza missione.

Con VISION – acronimo di VIrtual Reality and AI for Staff InnovatiON – UniTo mette il proprio patrimonio di competenze scientifiche, didattiche e professionali al servizio della formazione europea. Docenti, ricercatori e personale tecnico condivideranno conoscenze ed esperienze che intrecciano tecnologie immersive, scienze dell'educazione, filosofia, linguaggi e diritto: un contributo interdisciplinare per esplorare le applicazioni dell'intelligenza artificiale, della realtà virtuale e della modellazione 3D nella formazione superiore e nell'amministrazione universitaria, affiancando la sperimentazione degli strumenti alla comprensione delle loro implicazioni etiche, normative e organizzative.

Nei laboratori i partecipanti potranno esplorare ambienti tridimensionali e virtuali e sperimentare l'interazione con l'intelligenza artificiale. I seminari approfondiranno l'etica dell'IA, la sua regolamentazione e le strategie istituzionali per introdurla nei processi e nei servizi degli atenei. Spazio anche alla comunicazione multilingue e all'intercomprensione, competenze essenziali per lavorare tra istituzioni di Paesi diversi.

La giornata conclusiva, venerdì 6 novembre alla Cavallerizza Reale, sarà dedicata al Teaching and Learning Center (TLC) dell'Università di Torino, nato nel 2022 per sviluppare le competenze didattiche presenti nei Dipartimenti e mettere a sistema le esperienze di innovazione dell'Ateneo. Attraverso la ricerca, la formazione e la sperimentazione di metodologie, anche supportate dalle tecnologie digitali, il Centro accompagna il miglioramento delle pratiche di insegnamento e apprendimento. Il suo impegno si estende alle reti nazionali dei Teaching and Learning Center e alla collaborazione internazionale nell'ambito di UNITA. Durante la Staff Week, attività interattive e lavori di gruppo permetteranno ai partecipanti di confrontare esperienze e modelli per questi centri, valorizzando il contributo di docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti.

Lo scambio internazionale si estenderà dagli spazi universitari alla città. Le visite al Museo Egizio, al Museo Cesare Lombroso e al Museo di Anatomia Umana, insieme al percorso nel centro di Torino organizzato con Erasmus Student Network – ESN Torino, permetteranno ai partecipanti di conoscere il patrimonio culturale cittadino e proseguire il confronto in contesti informali. La settimana unirà così la formazione professionale alla scoperta di Torino, rafforzando i legami tra le comunità universitarie europee e il territorio che le accoglie.

VISION Staff Week è organizzata da: Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino, Laboratorio LIFE – Laboratorio di Innovazione in Filosofia e Scienze dell'Educazione, Teaching and Learning Center, Master universitario di I livello in Etica e intelligenza artificiale: scuola, pubblica amministrazione e società (MEIA), Ufficio UNITA dell'Area Internazionalizzazione e Area Formazione dell'Università di Torino. Sono partner dell'iniziativa il Sistema Museale di Ateneo, il Museo Egizio di Torino ed ESN - Erasmus Students Network Torino.

Programma e info:

https://univ-unita.eu/event/staff-week-vision/