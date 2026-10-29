Aule, verde ed inclusione: in via Verolengo una nuova scuola per i bimbi dagli 0 ai 6 anni

Una nuova scuola dedicata ai bimbi dell'asilo nido e della materna a Madonna di Campagna, a pochi passi dall'area di Strippaggio di Parco Dora. Taglio del nastro questo pomeriggio in via Verolengo 29 per il nuovo polo dell'Infanzia 0-6, il secondo che viene costruito ex novo a Torino.

Investimento di oltre 3 milioni

Già operativo dall'inizio dell'anno scolastico, il Polo è stato realizzato grazie a un investimento di 3,3 milioni di euro di fondi del Pnrr. "La cosa più bella per un genitore - ha detto il presidente della Circoscrizione 5 Alfredo Correnti - è andare a lavorare sapendo che il proprio figlio è seguito, in un posto pulito, nuovo ed accogliente come questo".

Due Polo 0-6 nuovi

Ad intervenire poi l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno: "Nelle nostre città europee non capita di avere scuole nuove: la nostra città ha ben due Poli 0-6 nuovi. Un luogo bellissimo, dove sperimentare la crescita dei bimbi, dal nido sino alla fine della materna. C'è - ha poi aggiunto - una grande attenzione all'inclusione: in tutta la scuola c'è la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), sviluppata con Paideia".

Il dono

Prima del taglio del nastro Vittoria, Adam, Beatrice, Mirko ed altri alunni hanno consegnato a Lo Russo un libretto con la copertina verde con su scritto: "Un piccolo dono per un grande sindaco". All'interno un ritratto del primo cittadino, ma anche il toro con colori giallo e blu, simbolo della città.

"Questa - ha detto poi Stefano Lo Russo - è un'eredità importante per i piccoli cittadini. Non è comune inaugurare nuove scuole in un momento in cui abbiamo meno bimbi ed il calo delle nascite, quindi si tratta di una doppia sfida. Qui c'è una visione integrata: non abbiamo considerato solo luogo in cui bimbi sono formati, ma questo è l'inizio di processo educativo iniziano una vita di comunità che va oltre alla famiglia".

La nuova scuola

Il nuovo Polo si presenta con spazi interni organizzati attorno a un'agorà centrale. Su questo ampio ambiente si affacciano, nell'ala ovest, due classi dedicate ai bambini da 1 a 2 anni e, nell'ala est, tre unità pedagogiche destinate alla fascia dai 3 ai 6 anni. Tutti gli ambienti utilizzati dai bambini sono direttamente collegati al giardino esterno e dispongono di un patio protetto e ombreggiato affacciato sul verde attrezzato.

Particolare attenzione è stata dedicata alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica. La nuova struttura è stata infatti progettata e realizzata secondo gli standard nZEB (Nearly Zero Energy Building), che identificano edifici ad altissima prestazione energetica, in grado di coprire una quota significativa del proprio fabbisogno attraverso fonti di energia rinnovabile.

La storia

L'istituto si colloca nella Spina 3, il quartiere nato dalla riqualificazione delle aree industriali che per molti anni hanno ospitato stabilimenti storici come Ferriere Fiat, Michelin, Savigliano e Paracchi, e che progressivamente sono state sostituite da abitazioni, uffici, centri di ricerca, attività commerciali e spazi ricreativi.