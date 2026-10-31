Volley A1/F: Monviso Volley contro il talento pinerolese Tosini

Ha esordito in A1 con la maglia della Wash4green Pinerolo il 6 novembre 2022, nel terzo set contro Scandicci. Aveva appena 14 anni, 8 mesi e 23 giorni. Ora Ludovica Tosini ha più di 18 anni e, con 100 punti, è la top scorer del Club Italia, una fucina di giovani talenti, che domani, domenica 1° novembre, alle 17, verrà a Villafranca Piemonte per la sesta giornata di A2.

Tosini si ritroverà dall’altra parte della rete il suo passato in una gara che si preannuncia combattuta. Il Club Italia infatti è partito forte in campionato: 4 vittorie su 5 e 10 punti. Due in più della Wash4green Monviso Volley, che però ha una partita in meno, perché ha già osservato il turno di riposo. Con una vittoria netta, le ragazze di Giovi hanno l’opportunità di risalire la classifica, sorpassando quanto meno le rivali di giornata.