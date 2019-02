Viaggiare dall’aeroporto di Torino Caselle

Avete un volo dall’aeroporto di Torino Caselle Torinese e vi state chiedendo come raggiungerlo? L’utilizzo dei mezzi pubblici è spesso considerato il modo più comodo e conveniente per raggiungere l’aeroporto. Ma non è sempre così. Se non siete di Torino o viaggiate in compagnia di amici, vi consigliamo di prendere in considerazione l’idea di raggiungere l’aeroporto con la vostra auto. In questo modo potrete dividere le spese di viaggio come quello della benzina, dell’autostrada e del parcheggio. Inoltre, non dovrete dipendere dagli orari dei mezzi pubblici e viaggiare più comodamente. Lo svantaggio di arrivare in aeroporto in auto può essere però rappresentato dal parcheggio, in particolare dai costi che, purtroppo, sono davvero molto alti e talvolta arrivano addirittura a costare più del volo aereo!

Per questo motivo vi segnaliamo alcuni dei parcheggi low cost nei pressi dell'aeroporto di Torino che potrete prenotare con Parkos, il portale online che offre servizi di comparazione e di prenotazione dei parcheggi sparsi in tutta Italia e non solo! Su Parkos, vi sono infatti tante altre soluzioni per parcheggiare a Torino Caselle e soprattutto sono soluzioni di parcheggio economiche che vi faranno risparmiare. Alla pagina Parcheggi Aeroporto Torino potete avviare la vostra ricerca e confrontare i prezzi che questo portale offre. Per una settimana è possibile trovare un parcheggio a partire da 30,60 euro presso il parcheggio Seflapark o uno a 38,00 euro presso Italian Park, entrambi con il servizio di transfer in navetta incluso. Prenotando comodamente da casa non dovrete più fare tante ricerche online e, grazie alla navetta messa a disposizione gratuitamente per voi dal parcheggio, non rischierete di arrivare in ritardo per il vostro volo. Al ritorno, la stessa navetta vi verrà a prendere all’aeroporto per riportarvi in parcheggio. I parcheggi non sono distanti più di 10 minuti dall’aeroporto e per questo non dovrete anticipare di molto la vostra partenza. Parkos vi offre una panoramica di tutti i parcheggi low cost attorno a Torino Caselle, ma anche dei servizi di cui potrete usufruire. I parcheggi, infatti, non sono tutti uguali ed è importante trovare il parcheggio più adatto alle vostre esigenze. Potrete per esempio parcheggiare presso un parcheggio coperto anziché scoperto, con la maggior parte dei parcheggi è anche possibile usufruire del servizio car valet. In questo caso guidate direttamente in aeroporto e un operatore del parcheggio prenderà in consegna la vostra auto e la parcheggerà per voi. Più comodo di così! I parcheggi sono sicuri e sorvegliati 24 ore su 24, ma potrete trovare tutte le informazioni di cui avete bisogno direttamente online e se non sapete ancora i dettagli del vostro itinerario non vi preoccupate perchè potrete sempre modificare la vostra prenotazione fino a 24 ore prima della vostra partenza.