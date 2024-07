Rissa nel centro di accoglienza per migranti finisce con un tentato omicidio: accoltellato un 39enne

Botte, morsi e coltellate: poteva finire in tragedia una rissa scoppiata ieri notte al centro di accoglienza migranti "Pis Pellerina". Si è invece conclusa con un 39enne ricoverato in ospedale con profonde ferite al collo e sul viso, ma fortunatamente non letali, e il suo aggressore arrestato per tentato omicidio.

A far scoppiare il caos è stato un cittadino maliano di 24 anni, che ha colpito con più coltellate un uomo di 39 anni della Sierra Leone. La vittima è stata immediatamente soccorsa dai gestori della struttura, che hanno allertato il 112 e accompagnato il ferito all'ospedale Maria Vittoria e medicata. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri senza opporre resistenza, ma anche senza dare alcuna spiegazione del gesto. Il coltello usato per colpire il rivale non è ancora stato ritrovato.