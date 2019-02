Parella, a le Salette un'area cani e parcheggi al posto degli orti abusivi

Parella sta vivendo, oggi come non mai, una fase di trasformazione e ri-progettazione degli spazi urbani, alcuni dei quali in stato di abbandono da anni. Questo processo sta coinvolgendo, negli ultimi mesi, una discreta fetta di cittadinanza e vede impegnate anche diverse organizzazioni come l'Associazione Alta Parella e il Comitato Parella Sud-Ovest. Proprio quest'ultimo ha promosso, sabato pomeriggio, un incontro pubblico per discutere dei temi più caldi e formulare alcune proposte da inoltrare all'amministrazione comunale.

Gran parte del dibattito si è concentrato sul palazzetto polivalente di proprietà del Volley Parella che dovrebbe sorgere sul prato incolto situato tra Via Madonna delle Salette e Via Franzoj (ribattezzato “lotto Salette”). Il presidente Gianluca Facchini e l'architetto Claudio Malacrino, presenti all'incontro, hanno ribadito la propria disponibilità, confermando l'intenzione di far pervenire il progetto preliminare al Comune entro fine febbraio. Le richieste del Comitato sull'area riguardano la possibilità di concedere, possibilmente a titolo gratuito, almeno una delle due palestre alle vicine scuole Cattaneo e Levi durante l'orario di lezione, la realizzazione di una sala conferenze da destinare una volta al mese ad organizzazioni operanti sul territorio e la piantumazione di alcuni alberi nelle aree verdi.

Un altro dei temi caldi all'ordine del giorno è stato quello degli orti abusivi sorti su un terreno di proprietà comunale all'incrocio tra Via Madonna delle Salette e Via Sostegno (“lotto orti abusivi”). Vista la presenza di due scuole, di numerosi esercizi commerciali e in previsione dell'imminente ristrutturazione dell'attuale pensionato religioso La Salette, la proposta prevede la realizzazione di un'area cani e di un parcheggio su autobloccanti che possa fungere anche da interscambio per chi deve andare a lavorare in centro. Quale soluzione per gli “ortolani” potenzialmente sfrattati? Il portavoce del comitato Lorenzo Paparo non ha dubbi: “L'area – ha dichiarato – non può continuare ad essere gestita in questo modo. In zona esiste già uno spazio ufficiale destinato agli orti urbani, previsto da un bando andato deserto; per questo invitiamo i diretti interessati a prendere contatto con l'associazione Alta Parella, da sempre attenta all'argomento, e iniziare un dialogo con la Circoscrizione”.

Per quanto riguarda gli ultimi due lotti da riqualificare, l'idea è quella di destinarli ad attività di aggregazione sociale. Per il terreno adiacente all'istituto Levi (“lotto Levi”) si propone la costruzione di campetti sportivi pubblici ad accesso libero e gratuito (eventualmente riservate alle scuole durante la mattinata), mentre per quello tra l'istituto Cattaneo e il parcheggio del supermercato “Il Gigante” ("lotto Cattaneo") un'area gioco per bambini e una aggregativa per adulti/anziani provviste di panchine, gazebo e di un giardinetto con fontanella; tutte le strutture in questione sarebbero recintate e chiuse in orario notturno.

“I cittadini - ha concluso Paparo – devono rendersi conto che per riqualificare il nostro quartiere dobbiamo cambiare mentalità; per questo siamo disponibili, come comitato, a curarli direttamente anche attraverso l'attivazione di un patto di collaborazione con il Comune per la gestione dei beni comuni”.