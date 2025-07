Palestra, ping pong e murales: rinascono gli spazi del Lingottino

Investimento da 35mila euro per trasformare un’area abbandonata in uno spazio aperto alla cittadinanza

Un’area in passato bistrattata, utilizzata per anni solo come passaggio verso gli uffici del Catasto e dei Tributi, torna a vivere grazie a un progetto di riqualificazione urbana finanziato con i fondi del Pnrr-Pinqua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare).

Siamo nel piazzale di corso Racconigi 49, in zona San Paolo. Qui, uno spazio di circa 3000 metri quadri, un tempo degradato e con una vecchia area giochi in disuso, è stato completamente trasformato con un investimento di circa 35mila euro.

Nuova veste

Oggi l’area si presenta con accessi colorati a terra che conducono agli uffici pubblici, murales artistici realizzati sui muri esterni del civico 51 e spazi verdi riorganizzati. È stata anche creata una nuova area gioco dotata di attrezzature ginniche, tavoli da ping pong, panchine in metallo a bassa manutenzione e un’aiuola che ha sostituito il vecchio parco giochi ormai fatiscente.

I bagni del Lingottino, struttura adiacente, sono disponibili al pubblico e servono l’intero spazio.

Custodia e futuro utilizzo

Attualmente l’area è aperta la mattina e chiude alle 14:30, in concomitanza con la chiusura degli uffici. L’apertura e la chiusura sono gestite dal custode del Lingottino. Tuttavia, l’obiettivo è quello di estendere l’utilizzo anche al pomeriggio e alla sera, rendendo la piazza un punto di ritrovo e benessere per il quartiere.

“La nostra speranza è trovare un’associazione che voglia prendersi cura dell’area – spiega Katia Ballone, coordinatrice all’Ambiente della Circoscrizione 3 – affinché possa essere vissuta in sicurezza, controllata e protetta dal vandalismo. Vorremmo anche incentivare attività come yoga, ginnastica dolce e posturale, coinvolgendo la rete di associazioni locali”.

Un progetto che guarda al benessere

In fase di studio anche l’installazione di teli ombreggianti o piante rampicanti sopra le strutture a gazebo, per rendere più fresche le aree attrezzate con tavoli e sedute, e incentivare la frequentazione dell’area anche nelle ore più calde.

La manutenzione per il primo anno sarà garantita dalla ditta che ha eseguito i lavori, mentre la Circoscrizione 3 continuerà a occuparsi della pulizia ordinaria.