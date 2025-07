Capitale Italiana della Cultura 2028: Moncalieri chiama a raccolta le sue migliori risorse

Moncalieri è tra le 25 città italiane in lizza per diventare Capitale Italiana della Cultura 2028 (unica candidatura del Piemonte) e perché il sogno diventi realtà chiama a raccolta tutte le risorse della città.

Progetti, idee e visioni innovative

L'assessora Antonella Parigi ha spiegato le ragioni che hanno portato a lanciare una call aperta a tutti per raccogliere "progetti culturali, idee innovative, visioni che possano far parte del programma ufficiale della candidatura".

L'obiettivo è cercare proposte che parlino di cultura come motore di comunità, design e rigenerazione urbana, giovani protagonisti, inclusione e parità di genere, innovazione sociale. "Se sei un’associazione, un gruppo informale, un ente, un’artista, un’impresa culturale o più semplicemente una persona con un’idea e che vuole metterla in gioco, questa chiamata è per te", ha sottolineato l'assessora Parigi lanciando lo slogan. "Moncalieri 2028. Ridisegnare le perifericità, insieme".

Fino al 3 di agosto per partecipare

Per partecipare c’è tempo fino al 3 agosto. Tutti i dettagli cliccando su www.comune.moncalieri.to.it