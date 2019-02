A un anno dalla morte della piccola Bea, il suo ricordo regala un sorriso a chi ha bisogno

In soli 5 mesi, dalla presentazione del libro #Leggeracomeunapiuma - edito dalla Phatos - Il mondo di Bea al Salone Internazionale del libro di Torino a maggio, il libro ha superato le 8000 copie vendute in tutta in Italia.



"Grazie ai diritti d'autore di Sara Fiorentino, autrice del libro e zia della bimba e alla parte donata dalla casa editrice - dicono i responsabili del progetto - siamo riusciti a devolvere una grande cifra suddivisa in varie associazioni: 1000 gocce di speranza in memoria di Sofia (Voa Voa Onlus, donazione per l'anniversario di morte della piccola Sofia indirizzata all'acquisto di test per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica); sostegno viaggi e permanenza ricovero a Roma per la piccola AnnaLou, donazione in favore dell'associazione Unirett per il sostegno alle famiglie con bimbi affetti dalla Sindrome di Rett; donazione alla Onlus Gli amici di Denis, donazione alla onlus Insieme per Matilde, donazione per tutti i bimbi seguiti da Sorridiamo Onlus, Gattile di Cesena ed ENPA sezione Cesena; Aiuto diretto alla volontaria Fenia Astone di Messina (con vagonate di cibo per gatti e cani, trasportini e accessori vari); donazioni di cibo per il canile di Rimini; donazione al gruppo Moms Squad (mamme a distanza di cani anziani provenienti dal Sud Italia: vengono portati al nord e viene pagato loro uno stallo fino a eventuale adozione); pagati altri sei mesi di fisioterapie a Michael; donazione a Edera Onlus; Donazione alla Lampada dei desideri; donazione a Io Sto con il Regina Margherita onlus; donazione per pagare i funerali della piccola Agata".