Keta, Lsd, coca e Mdma: sette arresti per spaccio al Kappa Futur Festival

173 pasticche di ecstasy, 161 spinelli, 166 dosi di droghe chimiche e naturali (tra cui ketamina, LSD, cocaina, MDMA), e oltre 146 grammi tra hashish e marijuana. È quanto rinvenuto dalla Guardia di Finanza di Torino nei controlli al Kappa Futur Festival. Durante l'evento internazionale di musica elettronica al Parco Dora le Fiamme Gialle hanno messo in campo un massiccio dispositivo con unità cinofile antidroga, maggiormente concentrate sugli accessi all’area e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di bloccare sul nascere spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Sette le persone arrestate per spaccio (una anche per violenza e resistenza a pubblico ufficiale), mentre quattro sono state denunciate a piede libero. I segnalati alle Prefetture per uso personale sono stati 165.

Nel corso dei controlli è stato anche fermato un abusivo che svolgeva attività di noleggio con conducente senza autorizzazione: per lui, sequestro dell’auto e ritiro della patente.