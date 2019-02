Cna Torino, per A&T una "squadra" di 25 aziende e 40 milioni di fatturato che raccolgono la sfida dell'innovazione

C'è un animo artigiano all'interno del cammino che porta verso l'automazione e la robotica. E' quello che porta in questi giorni all'Oval del Lingotto, in occasione della fiera A&T, Cna Torino, che all'interno del suo stand da 250 metri quadri regala la vetrina a ben 25 aziende per un totale di 40 milioni di fatturato e 280 dipendenti. Senza dimenticare lo spazio CNA Giovani Imprenditori e Yes4To.