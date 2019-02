A Torino il 23 marzo corteo No-Vax, i genitori: "Vogliamo una scuola aperta a tutti"

"In continuità - proseguono - proprio in queste settimane è in discussione al Senato il DDL 770 che, con tutta probabilità, estenderà l'obbligo ad ogni fascia di età nel caso “si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati”. Il DDL si riserva, inoltre, di sospendere la frequenza scolastica della scuola dell'obbligo entrando così in palese conflitto con il diritto allo studio."