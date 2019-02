Ottava Giornata della Meteorologia il 16 e 17 Marzo a Busca

In un momento in cui il cambiamento climatico sta modificando in modo sempre più incisivo l'ambiente in cui viviamo e la nostra stessa lussuosa qualità della vita iniziamo a dover pagare un conto salato in termini di agricoltura sempre di più alle prese con incisivi eventi meteorologici estremi ( eccessi di pioggia, ondate di freddo o calore, siccità ) che creano ingenti danni alla filiera produttiva sia agricola che vitivinicola. Di contorno non sono messi meglio i nostri mari , invasi dalle plastiche e la nostra aria sempre più inquinata foriera di 85.000 decessi prematuri all'anno.

Ne parleremo diffusamente con esperti e non solo alla Giornata della Meteorologia 2019 il 16 e 17 Marzo a Busca. Con Datameteo e il Comune di Busca nella persona del sindaco Marco Gallo che ha voluto fortemente che l'evento rimanesse in città, per due giorni si dialogherà di clima e non solo unendo meteorologia e solidarità, con tutto il ricavato devoluto ai progetti di scolarizzazione della OnLus Una Mano per i Bambini.

La Giornata sarà strutturata su due eventi uno il sabato 16 ed uno la domenica 17 per scuole, pubblico ed appassionati. Gli eventi del mattino e della sera di sabato 16 saranno strutturati come seminari formativi accreditati come aggiornamento professionale e gratuiti, per docenti di ogni ordine e grado

In particolare ci sono ancora spazi liberi per le scolaresche che vogliono partecipare ai laboratori gratuiti interattivi del sabato 16 mattina. Grazie alla collaborazione con e l’Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime sarà montato a Busca l'innovativo Palaclima, :una struttura gonfiabile ecosostenibile realizzata dall'azienda Fly IN. Dentro questa innovativa struttura (sabato 16 e domenica 17 ) e nello spazio espositivo di Casa Francotto ( solo sabato 16) saranno realizzati i laboratori interattivi gratuiti sulla tematica dell'evento, tenuti da professionisti del settore.

Vi ricordiamo ancora il Contest aperto a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori ed inserito come evento collaterale e rafforzativo del progetto Alcotra CClimaTT e ha come obiettivo lo studio dei cambiamenti climatici e la sensibilizzazione dei cittadini

Il nostro ospite d'onore Paolo Sottocorona meteorologo e divulgatore de La 7 TV vi aspetta con tutti nou il 16 e 17 Marzo nella nostra piccola "piccola capitale della Meteorologia"

Programma ed info https://www.giornatameteo.com