Bardonecchia, restyling hi-tech per l’ufficio postale: arriva la “Casa dei Servizi Digitali”

Da lunedì 14 luglio l’ufficio postale di Bardonecchia, in via Medail 40/48, chiude temporaneamente per lavori di ammodernamento. L’intervento, parte del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, punta a trasformare gli spazi in un hub efficiente e accessibile per accedere più facilmente ai servizi della Pubblica Amministrazione, anche nei comuni sotto i 15mila abitanti.

I lavori prevedono una riorganizzazione completa degli ambienti, nuovi arredi funzionali e l’introduzione di servizi digitali innovativi. Una volta riaperta, la sede offrirà anche la possibilità di ottenere certificati INPS e anagrafici direttamente allo sportello.

Durante il periodo dei lavori, la clientela potrà rivolgersi all’Ufficio Postale Mobile in piazza Alcide De Gasperi (attivo dal lunedì al sabato), oppure recarsi nella vicina sede di Oulx, in piazza Adelmo Masino 8.

Poste Italiane conferma così il proprio impegno nel rafforzare la rete territoriale e nel colmare il divario digitale, offrendo servizi sempre più vicini alle esigenze quotidiane dei cittadini.