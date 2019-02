 / L'oroscopo di Corinne

ARIETE : Uno spizzico di malumore offuscherà i prossimi dì ma trattasi di nubi passeggere atte a svanire rapidamente pur dovendo stare sul chi va là riguardo un contesto o un gruppetto di individui ardui da inquadrare: infatti la prudenza non sarà mai eccedente in qualsiasi settore al fine di scansare una bidonata. Tutelate le valute ed attenetevi ad una dieta equilibrata avendo l’accortezza di mangiare e masticare piano. Combini per una seratina stuzzichina. Fiacca dilagante.

TORO : State pedalando ancora in salita ma non angustiatevi in quanto presto riuscirete a sbrogliare matasse, concretizzare un anelito, togliervi un peso dallo stomaco od equilibrare un settore un po’ vacillante. Circondatevi di persone positive e non bisticciate col partner per delle sciocchezze cercando in contemporanea di evadere dalla consueta attanagliante routine con un simpatico fuori porta. Forme infiammatorie, allergie o sbalzi di pressione.